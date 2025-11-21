Maxi López anunció lo inesperado en MasterChef Celebrity: "Voy a tener que tomar una decisión"

El exfutbolista se quebró y anunció la decisión que tomó en MasterChef Celebrity.

Maxi López se quebro en MasterChef Celebrity y anunció la "decisión" que sorprendió a los televidentes de Telefe. Entre lágrimas, el exfutbolista habló sobre sus hijos y cómo la distancia lo conmueve ya que los extraña en demasía.

"¿Qué es lo más difícil, Maxi, de tener a los chicos lejos? De los dos lados, ¿no? Porque también te toca tener la panza lejos... el bebé en camino", le preguntó Wanda Nara a Maxi López, quien será papá en los próximos meses de su segundo hijo con Daniela Christiansson.

Sin dudar, y emocionado, Maxi López habló sobre lo difícil que es tener a sus hijos con Wanda Nara en Argentina y a su hija con Christiansson en el exterior: "Que te la pasás extrañando. Allá, acá. Es difícil. Trato de estar presente acá y allá me cuesta. Es difícil. Es un plato hecho con amor. Me pasa ahora que extraño muchísimo a 'la piccola' (Elle)"

"Voy a tener que tomar una decisión, me gustaría tenernos a todos juntos", lanzó Maxi López, quien dio a entender que buscará que su actual esposa se mude con él a la República Argentina para tener familias ensambladas.