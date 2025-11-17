Maxi López habló sobre Mauro Icardi en la llegada de este último a la Argentina.

Mauro Icardi está de regreso a la Argentina, junto a su pareja La China Suárez. Ambos llegaron desde Turquía en pleno proceso de recuperación del primero de ellos, que desde hace ya un tiempo arrastra una lesión que no le ha permitido volver a jugar con el Galatasaray. Desde que se bajaron del avión han estado, más que nunca, bajo la lupa de los medios especializados en el espectáculo.

Esto desde luego guarda relación con la mala relación que tienen la actriz y Wanda Nara, así como la tiene esta última con el deportista, con quien tuvo hijos durante su extenso noviazgo. Varios capítulos se fueron sumando en las últimas semanas a esta auténtica "guerra", aunque puede que uno de los más inesperados provenga del lado de Maxi López.

Mauro Icardi y Maxi López enfrentándose en la cancha.

Maxi López habló sobre Mauro Icardi

El exfutbolista, que supo estar casado con Wanda, ha ganado mucha exposición desde que empezó a participar de MasterChef Celebrity (que conduce precisamente su expareja). Poco a poco se convirtió en uno de los más queridos por el público, especialmente por el ida y vuelta que hay con la blonda. Esto lo ha llevado a ser invitado a diferentes programas, incluido Paren La Mano (Vorterix), donde le hicieron una particular consulta referida a Mauro Icardi.

"¿Por qué nunca hubo piñas con el otro? En su momento, hablo", quiso saber Alfredo Montes de Oca, en clara alusión al delantero que en reiteradas oportunidades se mofó de haberle "robado la esposa" al ex hombre del Barcelona y quien supo ser su amigo. "No quedaba nunca solo", respondió tajante.

Para tratar de poner paños fríos al asunto, agregó: "Está en Argentina, está pasando tiempo con las nenas, que le meta por ahí". Tras ello, recordó cuando ambos se encontraron por la Serie A, en un Sampdoria-Inter primero y en un Torino-Inter después. "¿Lo fuiste a buscar o no?", reiteró Montes de Oca. Maxi comenzó a reir, para luego asentir con la cabeza. "No voy a hablar de eso porque hoy hay paz. Lo que me pasa es que primero tengo que pensar las cosas antes de decirlas", concluyó.