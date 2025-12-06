ALERTA por calor: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

El verano de 2025 está demostrando ser un desafío implacable para el litoral argentino. En ese sentido, este fin de semana largo estará atravesado por un alerta por calor extremo. Las ciudades de Santa Fe y Rosario enfrentan jornadas con máximas que ya no sorprenden, pero sí ponen en alerta a las autoridades.

La situación es muy sensible este sábado 6 de diciembre. Luego de una jornada de viernes en el que el termómetro tocó los 34° en ambas urbes, la perspectiva para el día central del fin de semana largo mantiene la tendencia de calor intenso. Este escenario de temperaturas elevadas exige precauciones máximas, especialmente para los grupos de riesgo.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

En la ciudad de la bandera, el sábado 6 de diciembre se presentará como una jornada agobiante, aunque con un leve respiro respecto al día anterior.

Temperatura y cielo: la máxima prevista es de 31° y la mínima de 21°. El cielo estará mayormente nublado por la mañana y se despejará parcialmente hacia el mediodía y la tarde, momento en el que se espera el pico de calor de 31°.

Viento y precipitaciones: el viento será leve durante la mayor parte del día. Un dato clave: la probabilidad de precipitaciones se mantendrá en un bajísimo 0% o 10%. Es decir, no habrá alivio por lluvias hasta bien entrada la noche del sábado, cuando el porcentaje de lluvia es del 0-10%.

Pronóstico de Santa Fe.

La situación cambiará drásticamente el domingo 7, cuando se prevén ráfagas del sector sur/suroeste de hasta 42-50 km/h, lo que marca el inicio del quiebre térmico que se consolidará el lunes.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

En la capital provincial, la situación térmica sigue la misma línea de alta intensidad, con una máxima ligeramente superior a la de Rosario.

Temperatura y cielo: el pronóstico para el sábado 6 indica una máxima de 32° y una mínima de 21° . El pico de calor se alcanzaría nuevamente en la franja del mediodía y la tarde, con el termómetro marcando los 32°.

Viento y precipitaciones: al igual que en Rosario, la probabilidad de precipitación durante todo el sábado 6 de diciembre será del 0%, lo que mantiene la sensación de pesadez y bochorno.

Pronóstico de Rosario.

Los vientos rotarán con intensidad a partir del domingo 7, con ráfagas de 42-50 km/h, preparando el terreno para el cambio de frente frío.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima del lunes?

El verdadero giro de timón meteorológico se dará el lunes 8 de diciembre. Mientras el sábado y el domingo se mantendrán con máximas de 30° o más, el lunes marcará un descenso brutal. Las previsiones indican que las máximas caerán a 22° en ambas ciudades.

Pero el dato crucial es la alta probabilidad de precipitaciones, que se disparan al 10-40% para Rosario y al 10-40% para Santa Fe capital.