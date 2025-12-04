El Mundial 2026 tendrá 16 estadios en total.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, el evento más importante de la FIFA se realizará en tres países con el Mundial 2026, que será celebrado en Norteamérica en los territorios de Canadá, Estados Unidos y México. Bajo el lema “Unidos”, la cita mundialista se repartirá en estas tres naciones, que serán cabezas de serie de tres de los doce grupos que habrá con el cambio de formato y el aumento a 48 selecciones.

Con el aumento de los cupos clasificatorios, también se dio un aumento en el número de sedes, pasando de los ocho estadios que se utilizaron en Qatar 2022 a los 16 que tendrá el Mundial del próximo año. De hecho, este será el número más alto de sedes desde Corea-Japón 2002, que tuvo un total de veinte estadios para el evento, diez por cada país, una repartija bastante equitativa en comparación a lo que sucederá en 2026.

Y es que la FIFA confirmó que 11 de las sedes estarán en los Estados Unidos. Estas son Atlanta Stadium, Boston Stadium, Dallas Stadium, Houston Stadium, Kansas City Stadium, Los Angeles Stadium, Miami Stadium, New York New Jersey Stadium, Philadelphia Stadium, San Francisco Bay Area Stadium y Seattle Stadium. Todos estos recintos tendrán cinco partidos en la fase de grupos, a excepción de Kansas, Miami y Seattle, con cuatro, además de encuentros por la fase eliminatoria.

Por otro lado, Canadá apenas tendrá dos sedes en Toronto Stadium y BC Place Vancouver, por lo que ciudades importantes del país como Montreal no verán acción en el Mundial. En cuanto a México, estarán el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey. Ahora bien, contrario a lo que se esperaba, el Azteca no será la sede de la final como lo fue en México 1986.

En su lugar, la final se disputará en el estadio de Nueva Jersey, situado en East Rutherford y con capacidad para 82.500 personas, 500 menos de las que puede albergar el estadio de la capital mexicana. De hecho, el New York New Jersey Stadium ni siquiera es el más grande de los Estados Unidos, ya que el de Dallas tiene capacidad para 94.000 espectadores, aunque no se encuentra para nada cerca del centro turístico del país.

El estadio de Nueva Jersey recibió a la Copa América 2024.

Los posibles rivales de la Selección Argentina en la fase de grupos

Este viernes a partir de las 14 horas de Argentina, se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC. A continuación, los posibles rivales del equipo de Lionel Scaloni, que ocupará un lugar en el Bombo 1 y será cabeza de serie: