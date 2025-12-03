Dónde es el Mundial 2026

Dónde se jugará el mundial 2026.

Se acerca la fecha en que comenzará una nueva edición del mundial de fútbol, que se volverá a jugar de nuevo a mitad de año. La pasada edición disputada en Qatar tuvo como particularidad que se disputó en el mes de diciembre. Esto debido a que las temperaturas extremas no permitían en ese lugar que el mundial se juegue en los días que se realiza siempre, entre junio y julio. Y en este 2026 se volverá a realizar en esos meses.

La Copa del Mundo contará en total con 104 partidos. Son 40 más que en la edición anterior, debido a que la cantidad de participantes pasó de 32 a 48 equipos. Y esto permitió que haya también una fase más a disputarse (que serán los 16avos de final) y más grupos, al pasar de ocho a doce. Con la Selección Argentina como una de las cabeza de serie de lo que será esta competencia, de la que es el último ganador.

En qué lugares se jugará el mundial 2026

El mundial 2026 tendrá lugar en Canadá, Estados Unidos y México. Iniciará el 11 de junio y terminará el 19 de julio del 2026, por lo que durará 39 días.

Cuáles serán las sedes de la Copa del Mundo

Sede México

Ciudad de México: Estadio Azteca (83,000/90,000)

Guadalajara: Estadio Akron (48,000)

Monterrey: Estadio BBVA (53,500)

Sede Estados Unidos

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (75,000)

Boston: Gillette Stadium (65,000)

Dallas: AT&T Stadium (94,000)

Houston: NRG Stadium (72,000)

Kansas City: Arrowhead Stadium (73,000)

Los Angeles: SoFi Stadium (70,000)

Miami: Hard Rock Stadium (65,000)

New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500)

Philadelphia: Lincoln Financial Field (69,000)

San Francisco Bay Area: Levi's Stadium (71,000)

Seattle: Lumen Field (69,000)

Sede Canadá

Toronto: BMO Field (45,000)

Vancouver: BC Place (54,000)

Todos los partidos del mundial 2026

Fase de grupos

Jueves, 11 de junio 2026

Partido 1 – Grupo A (México #1) - Estadio Azteca Ciudad de México

Partido 2 – Grupo A - Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio 2026

Partido 3 – Grupo B (Canadá #1) - Toronto Stadium

Partido 4 – Grupo D (EE.UU. #1) - Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio 2026

Partido 5 – Grupo C - Boston Stadium

Partido 6 – Grupo D - BC Place Vancouver

Partido 7 – Grupo C - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Partido 8 – Grupo B - San Francisco Bay Area Stadium

Domingo, 14 de junio 2026

Partido 9 – Grupo E - Philadelphia Stadium

Partido 10 – Grupo E - Houston Stadium

Partido 11 – Grupo F - Dallas Stadium

Partido 12 – Grupo F - Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio 2026

Partido 13 – Grupo H - Miami Stadium

Partido 14 – Grupo H - Atlanta Stadium

Partido 15 – Grupo G - Los Angeles Stadium

Partido 16 – Grupo G - Seattle Stadium

Martes, 16 de junio 2026

Partido 17 – Grupo I - New York New Jersey Stadium

Partido 18 – Grupo I - Boston Stadium

Partido 19 – Grupo J - Kansas City Stadium

Partido 20 – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio 2026

Partido 21 – Grupo L - Toronto Stadium

Partido 22 – Grupo L - Dallas Stadium

Partido 23 – Grupo K - Houston Stadium

Partido 24 – Grupo K - Estadio Azteca Ciudad de México

Jueves, 18 de junio 2026

Partido 25 – Grupo A - Atlanta Stadium

Partido 26 – Grupo B - Los Angeles Stadium

Partido 27 – Grupo B (Canadá #2) - BC Place Vancouver

Partido 28 – Grupo A (México #2) - Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio 2026

Partido 29 – Grupo C - Philadelphia Stadium

Partido 30 – Grupo C - Boston Stadium

Partido 31 – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Partido 32 – Grupo D (EE.UU. #2) - Seattle Stadium

Sábado, 20 de junio 2026

Partido 33 – Grupo E - Toronto Stadium

Partido 34 – Grupo E - Kansas City Stadium

Partido 35 – Grupo F - Houston Stadium

Partido 36 – Grupo F - Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio 2026

Partido 37 – Grupo H - Miami Stadium

Partido 38 – Grupo H - Atlanta Stadium

Partido 39 – Grupo G - Los Angeles Stadium

Partido 40 – Grupo G - BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio 2026

Partido 41 – Grupo I - Nueva York Nueva Jersey Stadium

Partido 42 – Grupo I - Philadelphia Stadium

Partido 43 – Grupo J - Dallas Stadium

Partido 44 – Grupo J - San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio 2026

Partido 45 – Grupo L - Boston Stadium

Partido 46 – Grupo L - Toronto Stadium

Partido 47 – Grupo K - Houston Stadium

Partido 48 – Grupo K - Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio 2026

Partido 49 – Grupo C - Miami Stadium

Partido 50 – Grupo C - Atlanta Stadium

Partido 51 – Grupo B (Canadá #3) - BC Place Vancouver

Partido 52 – Grupo B - Seattle Stadium

Partido 53 – Grupo A (México #3) - Estadio Azteca Ciudad de México

Partido 54 – Grupo A - Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio 2026

Partido 55 – Grupo E - Philadelphia Stadium

Partido 56 – Grupo E - New York New Jersey Stadium

Partido 57 – Grupo F - Dallas Stadium

Partido 58 – Grupo F - Kansas City Stadium

Partido 59 – Grupo D (EE.UU. #3) - Los Angeles Stadium

Partido 60 – Grupo D - San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio 2026

Partido 61 – Grupo I - Boston Stadium

Partido 62 – Grupo I - Toronto Stadium

Partido 63 – Grupo G - Seattle Stadium

Partido 64 – Grupo G - BC Place Vancouver

Partido 65 – Grupo H - Houston Stadium

Partido 66 – Grupo H - Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio 2026

Partido 67 – Grupo L - New York New Jersey Stadium

Partido 68 – Grupo L - Philadelphia Stadium

Partido 69 – Grupo J - Kansas City Stadium

Partido 70 – Grupo J - Dallas Stadium

Partido 71 – Grupo K - Miami Stadium

Partido 72 – Grupo K - Atlanta Stadium

El Estadio Azteca, donde se juega el partido inaugural.

16avos de final

Domingo, 28 de junio 2026

Partido 73 – 1º Grupo A v 2º Grupo B - Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio 2026

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F - Boston Stadium

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C - Estadio Monterrey

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F - Houston Stadium

Martes, 30 de junio 2026

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H - New York New Jersey Stadium

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I - Dallas Stadium

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio Azteca Mexico City

Miércoles, 1 de julio 2026

Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K - Atlanta Stadium

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J - San Francisco Bay Area Stadium

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J - Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L - Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J - Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J - BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio 2026

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H - Miami Stadium

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L - Kansas City Stadium

Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G - Dallas Stadium

El estadio de Toronto, presente en el mundial.

Octavos de final

Sábado, 4 de julio 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 - Philadelphia Stadium

Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 - Houston Stadium

Domingo, 5 de julio 2026

Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 - New York New Jersey Stadium

Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 - Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio 2026

Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 - Dallas Stadium

Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 - Seattle Stadium

Martes, 7 de julio 2026

Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 - Atlanta Stadium

Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 - BC Place Vancouver

Cuartos de final

Jueves, 9 de julio 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 - Boston Stadium

Viernes, 10 de julio 2026

Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 - Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 - Miami Stadium

Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 - Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 - Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio 2026

Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 - Atlanta Stadium

Tercer puesto

Sábado, 18 de julio 2026

Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 - Miami Stadium

Final

Domingo, 19 de julio 2026