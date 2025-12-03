Precio de Netflix en diciembre de 2025: cuánto cuesta cada plan

Valor de Netflix en Argentina

Netflix mantiene en diciembre sus tres planes principales en Argentina, con distintas opciones de calidad de imagen, cantidad de dispositivos y posibilidad de sumar miembros extra. Los valores en pesos comenzaron a aplicarse en noviembre y se extienden de manera progresiva a todos los usuarios.

Desde la compañía informaron que los clientes actuales son notificados por correo electrónico con un mes de anticipación antes de que impacte el ajuste en su factura, salvo que opten por cambiar de plan de manera anticipada.

Cuánto cuesta Netflix

Los precios vigentes en Argentina para diciembre son los siguientes:

Plan Básico: $8.999 por mes.

Plan Estándar: $14.999 por mes. Permite agregar 1 miembro extra por $5.399 mensuales.

Plan Premium: $19.999 por mes. Habilita sumar hasta 2 miembros extra , a $5.399 cada uno.



Los miembros extra cuentan con su propia cuenta y contraseña, aunque el pago se realiza desde la cuenta principal que los invita. La cantidad de cupos disponibles depende del plan contratado.

Qué incluye cada plan de Netflix

Plan Básico

Acceso ilimitado a series, películas y juegos sin publicidad.

Reproducción y descarga en un solo dispositivo a la vez.

Calidad de imagen HD (720p).

Plan Estándar

Acceso completo al catálogo sin anuncios.

Reproducción en dos dispositivos simultáneamente.

Calidad Full HD (1080p).

Descargas en dos equipos.

Opción de sumar un miembro extra fuera del hogar.

Plan Premium

Reproducción en Ultra HD (4K) con HDR y audio espacial.

Uso en hasta cuatro dispositivos en simultáneo.

Descargas en seis equipos.

Posibilidad de agregar hasta dos miembros extra.

Netflix streaming

Cómo gestionar la cuenta o cambiar de plan

Los usuarios pueden modificar su suscripción o cancelarla directamente desde el sitio oficial:

Ingresar a netflix.com e iniciar sesión.

Acceder a la sección “Cuenta”.

Entrar en “Membresía y facturación”.

Seleccionar la opción “Cancelar membresía”.

La baja no es inmediata: la cuenta permanece activa hasta finalizar el período de facturación ya abonado.