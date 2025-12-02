Trump dice que cualquier país que trafique drogas a EEUU podría ser atacado

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante la apertura de la nueva sesión del Congreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que cualquier país que trafique drogas ilegales a Estados Unidos podría ser atacado, a lo que su homólogo colombiano, Gustavo Petro, le respondió pidiendo no amenazar la soberanía de la nación sudamericana ni declarar una guerra que dañe siglos de relaciones.

"Cualquiera que esté haciendo eso y vendiéndolo en nuestro país está sujeto a ser atacado", dijo Trump a periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, tras plantear el tema de la cocaína procedente de Colombia.

Colombia es considerado el principal productor mundial y el mayor abastecedor de la cocaína que se consume en Estados Unidos.

El país sudamericano recibe permanentemente presiones de Washington para reducir el área sembrada de coca, la materia prima de la cocaína, y combatir el narcotráfico del que obtienen millonarios recursos las guerrillas izquierdistas y bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha.

"No amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", dijo Petro en su cuenta de X al responder las declaraciones de Trump.

El mandatario colombiano, quien dejará el poder en agosto del 2026, invitó a Trump para que venga al país sudamericano y participe en la destrucción de laboratorios para la producción de cocaína.

"Sin misiles he destruido en mi Gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño cómo se destruye un laboratorio cada 40 minutos", aseguró Petro.

El narcotráfico es considerado el principal combustible que alimenta el conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos en Colombia y el que los grupos ilegales armados se enfrentan entre sí y con las Fuerzas del Estado.

Estados Unidos "descertificó" en septiembre la lucha antidrogas del país sudamericano, canceló la visa a Petroy después lo incluyó en una lista de personas relacionadas con actividades o dineros provenientes del narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, de acuerdo con las leyes de ese país, acciones que ahondaron la disputa verbal del presidente de Colombia y Trump.

Petro ha criticado los bombardeos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico de lanchas presuntamente implicadas en el narcotráfico, en ataques que han dejado decenas de muertos. Fuentes de seguridad de Colombia confirmaron que algunas de esas embarcaciones partieron de costas del país sudamericano.

El mandatario colombiano asegura que en su Gobierno ha logrado cifras sin precedentes en el decomiso de drogas y que solo en 2024 las Fuerzas Militares y la Policía Nacional confiscaron más de 883 toneladas métricas de cocaína.

(Reportaje de Jeff Mason, Doina Chiacu y Ryan Patrick Jones, reporte adicional de Luis Jaime Acosta en Bogotá; edición de Costas Pitas, Editado en español por Juana Casas)