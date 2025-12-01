Tiene menos de 40 habitantes y queda a 180 kilómetros de Buenos Aires: la escapada perfecta para desconectar

Existe un pueblo a solo 183 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires que tiene solo 37 habitantes y perfecto para conocer durante una escapada de fin de semana: Los Ángeles. Se trata de un paraje rural tranquilo en el que se puede pasar el día, disfrutar de la naturaleza y desconectarse del bullicio de metrópoli porteña.

La historia de Los Ángeles, el pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires

Ubicado en el partido bonaerense de Chacabuco, Los Ángeles fue fundado en 1909 en el área de tierras donadas por Dolores Pacheco, hija del general Ángel Pacheco que trabajó con José de San Martín en la Batalla de Chacabuco. Originalmente, contaba con una estación de tren del Ferrocarril Belgrano, que finalmente fue clausurada en 1977.

Su auge poblacional fue en los años '40 cuando alcanzó los 700 habitantes, en las décadas siguientes su población se redujo y hoy cuenta solo con 37 habitantes, de los cuales 13 pertenecen a la misma familia.

El pequeño pueblo rural se caracteriza por sus casas con antiguas fachadas y cuenta con el histórico Almacén de Ramos Generales, una Sociedad de Fomento, una Sala de Primeros Auxilios y al extremo del pueblo se encuentra la escuela primaria. Su tranquilidad y naturaleza invitan a pasar un día de campo, de total desconexión y relax en medio del los paisajes rurales.

Además, este año abrió el Museo del Pueblo de Los Ángeles que ofrece fotos de los años '30 y '40, folletos históricos, documentos oficiales y objetos de la época como tinteros, plumas, telégrafos, máquinas de escribir y cámaras antiguas. El museo invita a hacer un recorrido por la historia de la pequeña localidad y funciona en la Sala Almafuerte de la sede de la Sociedad de Fomento, es la visita clave para los amantes de la historia regional.

Cómo llegar a Los Ángeles, el pequeño pueblo rural de Chacabuco

Existen diferentes formas de llegar a la localidad de Los Ángeles. Sin embargo, no hay que viajar tanto para llegar. Se puede ir de la siguiente forma:

En auto: combina Acceso Oeste con la Ruta Nacional 7 y, antes de llegar al acceso principal de Chacabuco, toma un camino rural directo que baja desde la ruta hacia el paraje. Ese desvío de tierra —de apenas 5 a 7 km— evita entrar a la ciudad cabecera y hacer un rodeo largo, por eso acorta el trayecto total. Es un camino vecinal ancho y transitable en días secos.