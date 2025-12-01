Efemérides del 1 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 1 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde la inauguración del primer tramo de la línea de subte porteño, los nacimientos de Woody Allen y Pablo Escobar hasta el inicio del corralito en Argentina.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1899 - Argentino de Quilmes

Se fundó uno de los decanos del fútbol del país y el primer equipo conformado exclusivamente por jugadores argentinos.

1913 - Inauguración del subte

La Línea A de trenes subterráneos de Buenos Aires fue inaugurada con el trayecto entre Plaza de Mayo y Plaza Miserere, en momentos en que solo doce grandes ciudades contaban con ese medio de transporte de pasajeros.

1935 - Nacimiento de Woody Allen

En la ciudad de Nueva York nació el célebre actor y director estadounidense de cine Allan Stewart Konigsberg, quien tiene el récord de la mayor cantidad de nominaciones a los Premios Óscar con un total de 16, de las cuales ganó tres, por los filmes Annie Hall, Hannah y sus hermanas y Midnight in Paris. Filmó más de 50 películas.

1949 - Nacimiento de Pablo Escobar

En el municipio de Rionegro, en Antioquia, Colombia, nació el narcotraficante colombiano, líder del Cartel de Medellín durante la década de 1980. Desató una guerra contra el Estado con decenas de cruentos atentados y asesinatos de periodistas, policías y dirigentes políticos.

1959 - Libre de armas

Argentina y otros once países firmaron en Washington el Tratado Antártico, destinado a preservar los recursos naturales de la Antártida y mantenerla libre de bases militares. Desde 2004 funciona en Buenos Aires la sede de la Secretaría del Tratado Antártico, encargada de organizar reuniones consultivas y facilitar la cooperación en el continente austral.

1960 - Sputnik 6

La Unión Soviética lanzó la nave espacial del programa Sputnik 6, que llevaba dos perros, "Abeja" y "Mosca", además de un sistema de televisión e instrumentos científicos. La nave estuvo un día en el espacio y fue el tercer lanzamiento de una cápsula Vostok.

1961 - Nacimiento de Lito Vitale

En la localidad bonaerense de Villa Adelina nació el músico y compositor Héctor Facundo Vitale, ganador de tres premios Konex quien lleva editados más de 50 discos.

1994 - Vélez campeón

Con Carlos Bianchi en la dirección técnica, Vélez Sarsfield ganó la Copa Intercontinental al derrotar en Tokio al Milán italiano por 2 a 0. Los goles fueron marcados el defensor Roberto Trotta y el delantero Omar Asad.

2001 - Corralito

El ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo anunció restricciones al retiro de dinero en efectivo de los bancos, entre otras medidas que dieron paso al llamado “corralito financiero” que desembocará en una profunda crisis económica y social. Además, desembocó en la caída del Gobierno de Fernando De la Rúa.

2017 - Neil Young

El músico canadiense Neil Young publicó el álbum The Visitor, con todo su contenido disponible en la plataforma de streaming Xstream Music, patrocinada por el artista. Fue uno de los primeros pasos en la difusión de música desde plataformas en internet.

2025 - Día del Ama de Casa

Esta efeméride fue instituida en 1958 con el propósito de reivindicar la labor de las mujeres que trabajan en tareas domésticas.

2025 - Día Mundial de la Lucha contra el Sida

Esta fecha fue instituida por la Organización Mundial de la Salud para promover avances contra esa enfermedad, que interfiere en la capacidad del cuerpo en combatir infecciones y es provocada por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).