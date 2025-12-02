Emoción en la música por la despedida de Joaquín Sabina.

El cantante Joaquín Sabina se despidió definitivamente de los escenarios ante 12.000 personas en Madrid en un show que estuvo marcado por la emoción. El comunicado del cantautor sobre su adiós a la música y las reacciones de los fanáticos.

"Este concierto en Madrid es el último de mi vida y por tanto el más importante. El que en unos años recordaré con más emoción", dijo el intérprete de 76 años en el cierre de la gira Hola y adiós, en el Movistar Arena de Madrid. "Un adiós enormemente agradecido", agregó Joaquín Sabina al hablar con sus fans.

Además de seguidores de varios años de Sabina, también estuvieron presentes miembros destacados de la política de España, como así también de la música local. "Esta gira que se llamaba 'Hola y adiós' ya pasó por medio mundo (con un total de 71 conciertos) y esta noche ya se llama solo 'adiós'", sostuvo Sabina, quien tiene más de cinco décadas en la música y decenas de éxitos como solista y junto a Juan Manuel Serrat.

El recital comenzó con El último vals y siguió con más de dos horas de grandes éxitos. Sobre el cierre, se sacó su clásico sombrero para agradecerle al público y este devolvió el gesto con una ovación que se prolongó por varios minutos.

El comunicado de despedida de Joaquín Sabina

“Ha sido un adiós enormemente agradecido porque he ido viendo, al vivir y viajar, cómo han viajado y crecido mis canciones y yo con ellas. Y cómo han conseguido, de un modo misterioso, colarse en la memoria sentimental de varias generaciones. Todo eso tengo que agradecéroslo a vosotros, porque sin vosotros las canciones no existirían. Gracias eternas”, indicó Joaquín Sabina en un comunicado final en su cuenta de Instagram.