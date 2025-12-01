El área natural protegida reabrió a diez meses de un incendio forestal. (Foto: Río Negro Turismo).

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Río Negro dispuso la apertura del Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido (ANPRALE), que se vio afectada hace 10 meses por un voraz incendio forestal que afectó a unas 4000 hectáreas de bosque, ubicado en las afueras de El Bolsón. Por lo que los turistas tendrán podrán recorrer la zona nuevamente durante sus vacaciones de verano o en una escapada de fin de semana.

De cara a la temporada de verano y con riesgo de incendios forestales que se mantiene elevado, la zona volvió a recibir visitantes bajo estrictas condiciones de ingreso en los sectores que no se vieron mayormente afectados por el incendio del verano 2025. Además, el gobierno provincial avanza con la entrega de certificaciones a los refugios que cumplen con el Protocolo Unificado para la temporada 2025/26.

Las medidas se sustentan en criterios de seguridad, dictámenes científicos y un amplio trabajo operativo realizado durante los últimos meses, que incluye infraestructura, gestión de residuos, seguridad, bromatología, uso del agua y prevención de incendios, entre otros aspectos prioritarios.

Cómo fue el proceso de apertura del área natural protegida

El proceso de reapertura incluyó recorridas técnicas, análisis de riesgos geoambientales, inspecciones de infraestructura existente, trabajo de brigadas, evaluación del Conicet -a través del “Informe final Anprale-Diagnóstico inicial y lineamientos post-incendio”- y reuniones con pobladores y refugiemos para definir criterios de uso público y conservación.

"El balance es positivo: retomamos la actividad con optimismo operativo y con la cautela técnica necesaria para resguardar un área que aún se encuentra en proceso de restauración”, expresó la Secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez.

A los visitantes que quieran acceder al área natural protegida se les asignó un registro virtual obligatorio, así como cupos por circuitos y aforos restringidos. Para las actividades diurnas sin pernocte se fijó un aforo piloto de 300 visitantes por día, mientras que la capacidad nocturna se limita a 1000 camas habilitadas en refugios con certificación en trámite. El sistema de registro permitirá, además, aplicar bloqueos ante alertas meteorológicas, ordenar el flujo de visitantes y reducir riesgos en zonas sensibles.

Las novedades Área Natural Protegida Río Azul–Lago Escondido

Toda la información actualizada se encuentra disponible en la web oficial www.anprale.com, donde se accede al formulario de registro, los requisitos de ingreso y el mapa digital con el detalle de los senderos habilitados. Las autoridades recordaron que persisten sectores clausurados, entre ellos los senderos Portal Doña Rosa – Refugio Hielo Azul y Conexión Laguna Natación – Encajonamiento del Azul, debido a daños post-incendio y condiciones de alta peligrosidad geoambiental.

Para la reapertura se construyeron dos nuevas pasarelas que mejoran la circulación y garantizan un acceso más seguro. Las pasarelas peatonales suspendidas sobre el Río Azul se ubican en los sectores Hue-Naín y La Tronconada: la primera tiene 65 metros de longitud por 1,54 metros de ancho, mientras que la de La Tronconada alcanza los 50 metros de longitud por 1,10 metros de ancho.

Ambos senderos de trekking estaban entre los más elegidos por los turistas en verano y se vieron afectados por el incendio que arrancó a fines de enero en el ingreso al ANPRALE, ubicado en la confluencia de los ríos Encanto Blanco y Azul.

Para la próxima temporada, los visitantes podrán elegir otros senderos como el Circuito Troncal (desde la confluencia hasta el refugio Los Laguitos), el Circuito Valle del Río Encanto Blanco (desde Mallín Ahogado hasta el refugio homónimo), el Circuito Cerro Hielo Azul–Laguna Natación (desde la confluencia hasta el refugio Hielo Azul) y el Circuito Cerro Dedo Gordo (que permite conectar con el Circuito Troncal a la altura de El Retamal).

Cómo es el área protegida

Río Azul–Lago Escondido forma parte del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de Río Negro, y fue creada con el fin de conservar su biodiversidad y garantizar el uso sustentable de sus recursos naturales. Comprende una superficie aproximada de 65.000 hectáreas de Bosque Andino Patagónico destinadas al desarrollo de actividades recreativas, educativas y de investigación.

Se extiende desde el valle del río Manso (al Norte) hasta el límite con la provincia de Chubut (al Sur), y desde el río Azul (al Este) hasta la frontera con Chile (al Oeste). Su carácter de zona agreste y remota, junto a sus formaciones boscosas, en buen estado de conservación, la convirtieron en hábitat de especies emblemáticas como el pájaro carpintero gigante, el pato de los torrentes, el puma, el pudú-pudú, el huemul y el monito del monte, entre otras.