Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

Mario Pergolini ya tiene a su primer invitado de diciembre para Otro Día Perdido, programa que se emite por El Trece y el se encarga de conducir. El mismo está teniendo buenos números en una franja más que competitiva de la televisión argentina, con una gran cantidad de gente que sintoniza día tras día su ciclo de entrevistas. Esto se debe principalmente a la dinámica que se genera con los que pasan por el estudio, aunque también tiene su cuota de responsabilidad las intervenciones que hace Rada (junto a sus trucos de magia).

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este jueves 27 de noviembre?

Según dejó entrever el programa a través de sus redes sociales, la figura que dirá presente esta noche y se someterá al amplio abanico de preguntas preparado por Pergolini será Diego Torres, reconocido cantante y actor. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar el episodio de hoy.

¿Quién es Diego Torres?

Diego Torres, nacido en Buenos Aires en 1971, es un cantante, compositor y actor. Su amor por la música viene de familia: es hijo de la reconocida Lolita Torres. Su carrera artística inició a fines de los 80', aunque fue en los 90' donde gozó de gran popularidad por su actuación en La banda del Golden Rocket. Al mismo tiempo, fue dando grandes pasos en el mundo de la música como una de las voces más queridas del pop latino: en 1994 lanzó Tratar de estar mejor, lo que lo catapultó internacionalmente.

A lo largo de su trayectoria procuró imprimir en sus obras un mensaje de esperanza y unión, principalmente en uno de sus temas más conocidos: Color Esperanza. No solo fue un himno para todo Latinoamérica, sino que también obtuvo una gran cantidad de premios y le valió una enormidad de giras por el mundo. Finalmente, cabe destacar que es tío de Ángela Torres.