Escándalo en San Lorenzo: paro de jugadores y las otras 3 novedades en la crisis política del club

El presente institucional de San Lorenzo se agrava día a día, ya sin el atenuante de los buenos resultados obtenidos por el equipo que dirige técnicamente Damián Ayude en el fútbol argentino. Este lunes, el plantel del 'Ciclón' se negó a entrenar en la cancha auxiliar como reclamo por las deudas que la dirigencia mantiene con los jugadores: según estaba acordado, recibirían premios por clasificarse a la próxima edición de la Copa Sudamericana, pero aún no fueron abonados. Mientras tanto, diversas agrupaciones presionan por la expulsión del presidente Marcelo Moretti y otros representantes negocian con la Asociación del Fútbol Argentino la conformación de una comisión transitoria.

El año del conjunto de Boedo, marcado por las inhibiciones y las deudas, resultó ser sorpresivamente positivo en lo deportivo: logró alcanzar las semifinales del Torneo Apertura y quedó entre los primeros posicionados en la tabla anual, lo que le dio un cupo para la competencia internacional el próximo año. No es la primera vez que los futbolistas deciden no realizar la práctica por falta de pagos, ya que también lo hicieron en mayo, con el visto bueno del por entonces entrenador Miguel Ángel Russo.

El aporte de la AFA, que se hizo cargo de los sueldos de julio y agosto y saldó con Alexis Cuello una deuda luego de la intimación que el delantero envió al club, le permitió a San Lorenzo tomar un poco de aire en lo económico aunque la situación sigue siendo crítica. Mismo conflicto atraviesa el defensor Jhohan Romaña, al que también le adeudan una importante suma por su llegada al club y al que le prometieron que cobrará en los próximos días.

San Lorenzo en crisis: las claves para entender el delicado momento institucional

Después de varias reuniones con el presidente Claudio Tapia, un sector de la Comisión Directiva trabaja en la posibilidad de establecer una delegación transitoria que se haga cargo del club. Con el objetivo de que no permanezca ningún dirigente de peso de la actual gestión mediante una acefalía formal (que ya se intentó en septiembre), el proyecto cuenta con Sergio Constantino y Cristian Evangelista como principales figuras, y tiene como horizonte reordenar el día a día del club y fijar una fecha cercana para nuevas elecciones.

Sergio Constantino se perfila como una de las figuras principales en la transición que parte de la CD de San Lorenzo busca coordinar con la AFA.

Mientras tanto, las agrupaciones de San Lorenzo se movilizaron enérgicamente en este complicado panorama. El espacio Encuentro Sanlorencista impulsó una junta de firmas que logró reunir a 6.998 socios para convocar una Asamblea Extraordinaria que trate el dictamen "que pide la destitución, inhabilitación y expulsión de Moretti". El pasado miércoles 26 de noviembre hubo una mediación con Daniel Matos, presidente de la Asamblea, quien aún no determinó la fecha de la reunión.

En diálogo con El Destape, Pedro Criscolo, integrante de la agrupación Lorenzo Vive y parte de Encuentro Sanlorencista, explayó los pasos a seguir: "Nosotros juntamos 6.998 firmas y la Asamblea ahora tiene que convocar para dar tratamiento al dictamen. Ya tuvimos las mediaciones prejudiciales, previo a avanzar con un proceso judicial, porque si la Asamblea no lo convoca, nosotros vamos a tener que judicializarlo".

"Ya la Asamblea tiene que juntarse a tratar el dictamen del Tribunal de Ética por el cual firmaron 6.998 socios para que se eche a Moretti y para que se lo excluya", agregó Criscolo. La intimación formal a Matos data del 21 de octubre, casi tres semanas después de que se cumpla el plazo para que se convoque la Asamblea que trate el dictamen del Tribunal de Ética.