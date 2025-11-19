Una figura de San Lorenzo intimó al club por una deuda que se acumuló del 2024.

Mientras San Lorenzo de Almagro pone la cabeza en los octavos de final ante Central Córdoba de Santiago del Estero de este sábado, el plantel continúa inmerso en problemas. Alexis Cuello, delantero titular y pieza clave para Damián Ayude, envió una intimación al club en las últimas horas por una deuda que nunca se cumplió del 2024.

De acuerdo a información del medio San Lorenzo Primero, Cuello reclama no haber cobrado nunca los premios prometidos, el porcentaje del préstamo por haber arribado a la institución, en enero del 2024, como tampoco el porcentaje de la compra del pase posterior. Si bien desde la representación del jugador adujeron haber agotado todos los canales de diálogo, la no respuesta y la larga espera determinó optar por la carta documento. A pesar de que el jugador, de 25 años, podría pedir la libertad de acción por la deuda, no lo hará y esperará a cobrar en algún momento lo que le deben.

Desde el lado de Cuello sostienen que, en varias oportunidades, dejó en claro su deseo de acordar un plan de pagos, entendiendo el momento que vive el club, pero la dirigencia nunca cumplió con el contrato firmado y ahora restará saber los pasos a seguir. La situación del delantero es la misma que la de Jhohan Romaña, futbolista al que también le adeudan una importante suma por su llegada al club y al que le prometieron que cobrará en los próximos días. El colombiano, sin embargo, todo indica que se marchará de Boedo una vez que el "Ciclón" finalice su participación en el Torneo Clausura.

Este presente de San Lorenzo, inmerso en una crisis, se da también en plena incertidumbre sobre el futuro del presidente Marcelo Moretti que, si bien se encuentra en funciones, podría ser desplazado a través de una Asamblea y luego de que la AFA le diera un ultimátum para resolver el conflicto institucional.

San Lorenzo podrá llevar hinchas ante Central Córdoba

Con vistas al duelo por octavos de final del Torneo Clausura, Central Córdoba de Santiago del Estero permitirá el ingreso de público “neutral” y los hinchas del "Ciclón" podrán estar presentes en el Estadio Madre de Ciudades. De acuerdo a información de la Agencia Noticias Argentinas, el club santiagueño confirmó que recibirá a 7 mil simpatizantes "neutrales", por lo que los hinchas del "Cuervo" ya pueden acceder a los tickets a través de la página del club Central Córdoba y ocupar una de las cabeceras de la cancha, que tiene capacidad para 42 mil espectadores.

Cabe resaltar que el conjunto dirigido por Damián Ayude ya había jugado con el apoyo de su público en condición de visitante en este 2025, cuando perdió 2 a 1 ante Platense el 16 de agosto por la quinta fecha del Grupo B de este Torneo Clausura, día en que existió un polémico arbitraje de Sebastián Martínez. Si San Lorenzo elimina al conjunto dirigo por Omar De Felippe, en la siguiente ronda se medirá frente al vencedor de la llave entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata. Si los de Ariel Holan derrotan a los platenses, el partido será en Rosario, mientras que si el "Pincha" vence a los rosarinos, el "Cuervo" será local en el estadio Nuevo Gasómetro.

Cuándo juega San Lorenzo vs. Central Córdoba, por octavos de final del Torneo Clausura

El encuentro entre el "Ferroviario" y el "Cuervo" se disputará este sábado 22 de noviembre en Santiago del Estero, a las 22 horas.