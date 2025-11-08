"Tres meses": la frase de Ayude en un cruce con un plateísta de Central que evidencia la crisis en San Lorenzo

Crisis en San Lorenzo: la frase de Ayude en el cruce con un plateísta de Central

San Lorenzo enfrentó a Rosario Central este viernes 7 de noviembre por la penúltima fecha de la fase inicial del Torneo Clausura y Damián Ayude protagonizó un momento que no tardó en viralizarse. El DT se fue expulsado, tuvo que ver el resto del partido desde una de las tribunas y además de cruzarse con un plateísta lanzó una preocupante frase. La misma está relacionada a la crisis que atraviesa el "Ciclón" actualmente y no pasó inadvertida.

Lo cierto es que los problemas a nivel dirigencial continúan y lo sucedido en las últimas horas en la reunión que Claudio "Chiqui" Tapia tuvo con quienes hoy integran la cúpula del club con Marcelo Moretti al frente es una muestra clara. Sin embargo, el equipo responde en cancha y dio pelea a lo largo del campeonato para avanzar de ronda, lo cual consiguió contra el "Canalla" de Ariel Holan. Pero el entrenador cuervo no puede ocultar lo que sucede y se lo comentó a un fanático rosarino cuando culminó el encuentro.

La frase de Ayude que evidenció la crisis en San Lorenzo

"Es mi trabajo, amigo. Es mi trabajo y hace tres meses que no cobro", esbozó Ayude en diálogo con un plateísta de Rosario Central poco después del final del partido, mientras se dirigía a la zona de vestuarios. De esta manera, dejó en claro que lo que pasa a nivel institucional también afecta duramente al elenco de Boedo en el verde césped y es uno de los perjudicados. Igualmente los resultados acompañan y ahora tendrán que afrontar el desafío de seguir en carrera y, por qué no, buscar la clasificación a la Libertadores 2026.

La próxima fecha, con día y horario a definir, será ante Sarmiento de Junín en el Nuevo Gasómetro y el "Ciclón" tendrá la chance de quedar aún mejor posicionado en la tabla anual. Actualmente cuenta con un total de 50 puntos, por lo que todavía tiene chances matemáticas de meterse en el certamen continental por su posición, mientras hoy ingresaría a la Sudamericana. A su vez, también puede conseguir dicho boleto en caso de consagrarse campeón del Clausura.

De la mano de Damián Ayude, San Lorenzo avanzó en los playoffs en medio de la crisis

Cómo sigue San Lorenzo después de la reunión de Chiqui Tapia con Moretti y el resto de la dirigencia

Tal como adelantó la AFA a través de un comunicado, será la propia entidad la que determine los próximos pasos a seguir a partir de ahora. De acuerdo al comunicado expuesto por la Asociación del Fútbol Argentino, tendrá que llevarse a cabo una reunión de Comisión Directiva convocada por Marcelo Moretti para definir el rumbo o llegar a un acuerdo en medio de la crisis para que finalmente se dé la acefalía o surja una nueva Comisión. Mientras tanto, Sergio Costantino asoma con sus planes para llegar a la presidencia en una Comisión Directiva transitoria, pero todavía no hay detalles de lo que sucederá más allá del ultimátum de AFA.