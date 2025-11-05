Fue figura de San Lorenzo, hoy está relegado y se iría en 2026

Un futbolista que supo ser figura con la camiseta de San Lorenzo tiene los días contados en Boedo y todo indica que se irá en 2026. Con escaso rodaje en el primer equipo que comanda Damián Ayude, el jugador en cuestión dejaría la institución una vez que culmine el año y ya tiene algunos destinos posibles para continuar su carrera. Con 31 años, su ciclo en el club en el que fue goleador de la mano de Rubén Darío Insúa llegaría a su fin en diciembre.

Se trata nada menos que de Andrés Vombergar, quien se lució en el "Ciclón" con el "Gallego" al mando pero hoy no está entre los importantes del actual DT. Ante esta situación y la cercanía de la finalización de su contrato, todos los caminos conducen a su salida. Poco más de un mes antes de que termine el 2025, trascendió la información de un elenco del exterior que lo tiene en carpeta y de otros que avanzarían por él cuando comience el mercado de pases.

Vombergar se iría de San Lorenzo: sus posibles destinos

Uno de los equipos interesados en contar con la "Bomba" es nada más y nada menos que Alianza Lima de Perú, que hoy comanda Néstor "Pipo" Gorosito. El plan del técnico argentino es contratarlo de cara al 2026 donde sabe que afrontará una vez más la Copa Libertadores tal como lo hizo en parte de este año quedando tercero en su zona en la fase de grupos. De esta manera, el entrenador busca potencia en ataque e iría por el hombre del conjunto de Boedo.

Por otro lado, desde el medio deportivo Olé aseguraron que hay clubes de Brasil que también quieren al atacante nacionalizado esloveno para el próximo mercado de pases pero no trascendieron los nombres. Habiendo perdido el lugar en manos de Alexis Cuello y no siendo prioridad incluso siendo parte del banco de suplentes, Vombergar dejaría la institución en la que alguna vez se lució con la 9 en la espalda. Claro que, ahora dependerá de quién se encargue de contratarlo una vez que expire su vínculo el 31 de diciembre, el cual hasta el momento no renovará.

Andrés Vombergar, a un paso de dejar San Lorenzo

Los números de Vombergar en San Lorenzo

Partidos : 80.

: 80. Goles : 21.

: 21. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: 0.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura

Fecha 15 - Rosario Central vs. San Lorenzo - viernes 7 de noviembre a las 21 horas.

- viernes 7 de noviembre a las 21 horas. Fecha 16 - San Lorenzo vs. Sarmiento de Junín - fin de semana del domingo 16 de noviembre con día y horario a definir.

Qué necesita San Lorenzo para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Con las últimas dos fechas por delante, el "Ciclón" se mantiene con 49 unidades en la tabla anual a sólo 3 de River Plate, que hoy ocupa el tercer puesto que lo llevaría a las primeras fases del certamen continental. De esta manera, los de Ayude -que están también por debajo de Argentinos Juniors y Deportivo Riestra- tendrán que ganar ambos cruces y quedar por encima de ellos. A su vez, también lo favorecería que el "Bicho" de La Paternal gane la Copa Argentina y que o Boca o el "Millonario" se consagren en el Clausura, aunque si los de Boedo lo ganan clasificarán directamente.