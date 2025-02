Impacto en San Lorenzo por lo que dijo Rubén Darío Insúa: "Pendiente"

Insúa ilusionó a todos los hinchas de San Lorenzo.

Rubén Darío Insúa llamó la atención de los hinchas de San Lorenzo con sus declaraciones en las últimas horas, después de su polémica salida del club de Boedo por las diferencias con el presidente Marcelo Moretti. Luego de la llegada a Barracas Central, el ídolo de 63 años se refirió a su último paso por el "Ciclón" y dejó en claro que le gustaría regresar en algún momento.

Durante la entrevista con el medio de comunicación partidario Manicomio Azulgrana en YouTube, el "Gallego" reconoció que "quedó pendiente salir campeones" y sostuvo que nunca le interesó "la política" de la institución. Al mismo tiempo, reiteró que es hincha del equipo desde pequeño y le bajó el tono a la disputa con el actual mandamás de la entidad.

Rubén Darío Insúa quiere volver a San Lorenzo: "Algún día"

Más allá de que el director técnico consiguió el título de la Copa Sudamericana 2002 como estratega, el exmediocampista aseguró que todavía tiene la deuda de consagrarse con estos colores alguna vez en el fútbol argentino. "¿Si volvería? Sí, claro... Algún día seguramente sí. ¿A salir campeón? Y sí, nos quedó pendiente eso".

Consultado por las diferencias con Moretti y con la vigente Comisión Directiva, el "Gallego" explicó: "Siempre defendí los intereses desde donde pude en cualquier circunstancia momentánea, a mí nunca me interesó quién gobierna el club, quién es el entrenador, quiénes son los jugadores...". En la misma línea, sentenció: "Lo importante es que al club le vaya bien, yo siempre pensé de esa manera. Siendo jugador, defendí los intereses dentro de la cancha. Después, siendo entrenador, los defendí tomando decisiones siempre".

Insúa ilusionó a todos los hinchas de San Lorenzo.

¿Por qué se fue Insúa de San Lorenzo?

En una entrevista con ESPN en abril del 2024, el DT comenzó con la sorpresa que se llevó cuando decidieron destituirlo del puesto, tras la derrota contra Independiente del Valle por la Copa Libertadores: "Estaba en vigencia el plan de trabajo, por esa la renovación de dos años. Tenía firmado el acuerdo tres meses antes, pensaba que iba a haber cierta lógica de continuidad". Sobre aquella reunión con el máximo dirigente, Insúa reveló: "Volvimos del partido de Quito, cuando me desperté tenía un mensaje del presidente que quería hablar conmigo. No era un buen presagio. No tenía certeza de que se iba a terminar el vínculo ahí. Quería escuchar algún diálogo, qué cosas había que mejorar, pero no esperaba eso. El día que San Lorenzo me necesite, yo voy a estar".

En el mismo sentido, el exentrenador señaló: "Fue una reunión de tres horas. Apenas se sentó, me dijo que sus pares de comisión directiva le habían pedido que se terminara mi vínculo. Yo le dije que habíamos firmado un contratos hacía dos meses. Con un torneo corto, no podes dar cuatro fechas de ventaja". Y concluyó que "el diálogo fue directo con el Presidente".

Los refuerzos que pidió y no llegaron

"El presidente me había dicho en nuestra primera reunión, en diciembre, que podíamos mantener la base de 14 jugadores que habían jugado en 2023 y traer 6 o 7 refuerzos. Se fueron (Augusto) Batalla, Rafa Pérez, Jalil Elías, (Gonzalo) Maroni y (Federico) Girotti. Batalla tenía ganas de quedarse. Rafa tenía un año más de contrato, Girotti quería quedarse. Yo di 5 o 6 nombres que me gustaban. El único que llegó fue Ferreira, el resto no", expresó.

En aquel primer encuentro con Moretti, antes de que fuera elegido presidente, quedamos en tratar de hacer el esfuerzo que sea necesario para pasar la fase de grupos y avanzar en Copa Argentina. Además, le dije de contratar 6 refuerzos de jerarquía, pero de los de diez jugadores que vinieron, el cuerpo técnico pidió sólo dos".

Los números de Insúa como DT de San Lorenzo