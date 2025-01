El hijo del Patón Bauza reveló detalles del estado de salud de su papá

Desde hace mucho tiempo Edgardo "Patón" Bauza se encuentra batallando con una enfermedad degenerativa. No obstante, ahora se conocieron imágenes en las que se puede ver cómo estaba en el último tiempo ya que se presentó en un encuentro en la previa del partido de la Liga de Quito.

El exentrenador de San Lorenzo y Rosario Central, entre otros equipos, se presentó en la “Noche Blanca”, del propio conjunto ecuatoriano. El entrenador es considerado uno de los mejores técnicos de ese equipo en toda la historia y ahora lo ovacionaron por su trabajo. Tras haber estado en varios equipos Rosario Central, Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Colón de Santa Fe, Al-Nassr Sao Paulo y las selecciones de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita ahora terminó ovacionado.

Al respecto, Maximiliano Bauza, hijo del “Patón”, habló en radio La Red contó que "la enfermedad tiene su repercusión en lo físico, pero es lo que menos se le nota. Es raro a veces verlo, es como que no está del todo. Es una situación rara" y, además, agregó: "El homenaje fue hermoso. En un principio me daba un poco de miedo de cómo podía reaccionar porque hace mucho que no sale de la casa. Después, la verdad que no me arrepentí para nada de haber ido. Fue muy lindo, muy cuidado, muy respetuoso".

“Él tiene demencia temporofrontal, que es conocida porque Bruce Willis también la padece. No es de las demencias más populares, pero, justo con eso y lo de Bruce Willis, se hizo más conocido el término”, aclaró dijo el hijo del entrenador.