Boca tuvo una muy mala noticia con Ander Herrera

Después de lo que fue el primer partido de Ander Herrera en Boca, ahora se conoció una terrible noticia para el conjunto xeneize y, en especial, para el jugador vasco. Es que no va a jugar ante Unión de Santa Fe el próximo miércoles desde las 19:15 en el estadio 15 de Abril.

Ander Herrera no tuvo un buen partido más allá de algunos buenos pases, el jugador español se vio muy cerrado con las líneas de Argentinos Juniors. Con pocas ocasiones de gol y un rival que se plantó de buena manera en un recinto complejo, el ´Xeneize´ empató 0-0 y el ex mediocampista del Athletic Club de Bilbao no logró hacer pie en el partido, con la fortuna de que el árbitro Hernán Mastrángelo no lo expulsó sobre el final del primer tiempo en una durísima infracción sobre Alan Lescano.

Los jugadores del ´Bicho´ de la Paternal le hicieron sentir el roce del fútbol argentino a Herrera que, sobre el final del primer tiempo, ya mostraba signos de dolor en la parte baja de la espalda. Estas molestias se acrecentaron con el correr de los minutos y debió ser sustituido a los 20 del complemento por el refuerzo debutante, Rodrigo Battaglia. Este lunes, en el retorno a las prácticas en el Predio que Boca posee en Ezeiza, se confirmó la ingrata noticia para el entrenador Fernando Gago.

Y es que, debido a este fuerte dolor, el cuerpo médico decidió que el futbolista vasco de 35 años se haga estudios para constatar de que se trata esta dolencia y, por ello, no estará disponible para enfrentar a Unión de Santa Fe el miércoles desde las 19.15 en el estadio 15 de Abril. Lo positivo para el director técnico es que no sería una lesión grave y podría llegar a estar apto para jugar el domingo en el estadio La Bombonera ante Huracán por la tercera fecha del certamen doméstico