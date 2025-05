Santa Fe: le dieron el alta a la bebé de nueve meses que se encontraba internada tras intoxicarse con cocaína

Una beba de nueve meses que se encontraba internada de urgencia en Santa Fe después de que se confirmara la presencia de cocaína en su organismo fue dada de alta. Los profesionales de salud del Hospital de Reconquista y las autoridades del área de Desarrollo Humano del Municipio de Avellaneda aseguraron que la pequeña ya se encontraba en condiciones para regresar con su familia.

El caso se dio a conocer el pasado domingo 11 de mayo, cuando el padre de la bebé se presentó en un puesto de primeros auxilios, debido a que la niña tenía de fiebre y dificultades respiratorias. Una médica la asistió de inmediato: se le aplicó oxígeno y fue derivada en ambulancia al hospital regional. Allí, tras una serie de análisis toxicológicos, se confirmó que tenía droga en sangre.

Según informó el medio ReconquistaHOY, la alerta llegó desde el hospital al área municipal, advirtiendo que ambos padres se encontraban bajo efectos de consumo. La madre, de 22 años, habría estado amamantando a la beba en ese estado. El caso tomó más gravedad al conocerse que la pareja tiene otro hijo, un nene de 4 años que actualmente está al resguardo de una tía materna. No existen antecedentes judiciales ni intervenciones previas por parte de la escuela o el sistema de protección.

La coordinadora de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Avellaneda, Marina Orzan, remarcó que esta situación “preocupa profundamente” y que, ante posibles vulneraciones de derechos, ya se está trabajando en medidas de contención familiar y derivación a espacios de primera infancia y asistencia psicológica.

“Lo positivo es que ya está de alta con un familiar que los resguarda”, valoró Orzan, al ser consultada sobre la situación en la que se encuentra la menor. El caso fue reportado a la Fiscalía, por lo que continuarán con la investigación para establecer responsabilidades penales en este grave suceso.

Medio locales detallaron que la bebé no asistía a espacios de primera infancia. De esta manera, el municipio pondría al servicio del grupo familiar atención psicológica y realizarían una articulación con el sistema educativo. No obstante, no se descartaría la posibilidad de que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia realizara intervenciones más severas, si llegaran a considerar que la integridad de la menor se encuentre en riesgo.

Mala praxis a un bebé: le colocaron leche en lugar de suero

Hace algunas semanas, un bebé de seis meses fue víctima de una mala praxis en el Hospital Materno Infantil de San Salvador de Jujuy. Un enfermero colocó leche en lugar de la medicación que debía administrarle vía intravenosa.

El profesional de la salud responsable del episodio, un hombre de 47 años, se encuentra detenido en la sede de la Brigada de Investigaciones de la Capital a la espera de la imputación que la fiscalía le impondrá. "Con relación a lo ocurrido, no se descarta ninguna hipótesis. Trataremos de establecer si fue un hecho aislado y accidental, o si se actuó de manera deliberada", anticipó Guillermo Beller, fiscal regional que lleva adelante la causa, según consignaron medios locales.

El bebé se encontraba internado, debido a que durante el embarazo, se le detectaron unos quistes en los pulmones durante las ecografías realizadas a la madre, por lo que al poco tiempo de nacer fue intervenido con éxito quirúrgicamente. Pero debido a esta situación, es que el pequeño debía realizar periódicamente controles, a fin de que los médicos siguieran la evolución de la operación.

En este marco, el menor ingresó al Hospital "Héctor Quintana" y por el delicado control de su intervención, debía estar en Terapia Intensiva, donde un enfermero inexplicablemente inyectó leche en el suero en el que se debía administrar la medicación. Tras encontrarse en grave estado por varias semanas, el niño se recupera favorablemente.