Warner Bros rechaza oferta revisada de Paramount por considerarla una compra apalancada arriesgada

Por Dawn Chmielewski y ‍Kritika Lamba y Dawn Kopecki

LOS ÁNGELES, 7 ene (Reuters) - El consejo de Warner Bros Discovery rechazó por unanimidad el último intento de ‍Paramount Skydance de adquirir el ⁠estudio, afirmando que su oferta hostil revisada de 108.400 millones de dólares equivale a una arriesgada compra apalancada que los inversores deberían rechazar.

En una carta a los accionistas el miércoles, el consejo de Warner Bros dijo que la oferta de Paramount depende de "una cantidad extraordinaria de financiación de la deuda" que aumenta el riesgo de cierre. Asimismo, reafirmó su compromiso con el pacto por 82.700 millones de dólares con el gigante del ‌streaming Netflix para el estudio y otros activos.

Paramount y Netflix están ⁠compitiendo por hacerse con el control ⁠de Warner Bros y, con él, de sus preciados estudios de cine y televisión y su extensa biblioteca de contenidos. Sus lucrativas franquicias de ‍entretenimiento incluyen "Harry Potter", "Juego de Tronos", "Friends" y el universo de DC Comics, así como codiciadas películas clásicas como "Casablanca" y "Ciudadano Kane".

El ⁠plan de financiación de Paramount cargaría ‌al estudio con 87.000 millones de dólares de deuda, lo que la convertiría en la mayor compra apalancada de la historia, según comunicó el martes el consejo de Warner Bros a los accionistas tras votar en contra de la oferta en efectivo de 30 dólares ‌por acción. ‌La carta acompañaba a un expediente de fusión modificado de 67 páginas en el que exponía sus argumentos para rechazar la oferta de Paramount.

La oferta revisada de Paramount "sigue siendo inadecuada, sobre todo teniendo en cuenta el valor insuficiente que proporcionaría, la ​falta de certeza en la capacidad de PSKY para completar la oferta, y los riesgos y costos soportados por los accionistas de WBD en caso de que PSKY no complete la oferta", escribió el consejo de Warner Bros.

Paramount, que tiene un valor de mercado de unos 14.000 millones de dólares, propuso utilizar 40.000 millones de dólares en acciones garantizadas personalmente por Larry Ellison, ‍el multimillonario cofundador de Oracle , y 54.000 millones de dólares en deuda para financiar la operación.

Su plan de financiación debilitaría aún más su calificación crediticia, que S&P Global ya sitúa en niveles basura, y pondría bajo presión su flujo de caja, aumentando el riesgo de que la operación no se cerrara, ​dijo el consejo de Warner Bros. Netflix, que ofrece 27,75 dólares por acción en efectivo y acciones, tiene un valor de mercado de 400.000 millones de ​dólares y una calificación crediticia de grado de inversión.

Los copresidentes ejecutivos de Netflix, Ted Sarandos y Greg Peters, se felicitaron por la decisión ⁠de Warner Bros, indicando que reconoce su opción "como la propuesta superior que aportará el mayor valor a sus accionistas, así como a los consumidores, creadores y la industria del entretenimiento en general".

