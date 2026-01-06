Formosa Hermosa, un destino, mil veranos: la provincia promociona una amplia agenda gratuita para la temporada 2026

La provincia de Formosa impulsa durante el verano 2026 la campaña "Formosa Hermosa, un destino, mil veranos", con el objetivo de promocionar la agenda de actividades que se desarrollan en toda la provincia. Asimismo, se estacó que todas las propuestas diseñadas por el Gobierno provincial son gratuitas y abiertas al público en general.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la directora de Promoción y Desarrollo Turístico, Mónica Ojeda, señaló que desde hace tiempo se trabaja con una campaña de promoción muy fuerte donde "se difunden todos los atractivos a lo largo y ancho de toda la provincia".

Entre las principales opciones para afrontar las altas temperaturas, Ojeda mencionó las piletas y parques acuáticos, destacando el complejo 17 de Octubre, ubicado en el barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital. El predio abre de martes a domingo, con pileta libre y gratuita de 15.30 a 20 horas.

También enumeró los parques acuáticos de El Colorado, Las Lomitas y Villa Dos Trece, además de piletas municipales en localidades como Laguna Blanca y General Belgrano. Asimismo, adelantó que este domingo 4 se realizará la apertura de la playa municipal de Clorinda, en Puerto Pilcomayo, una de las más concurridas de la provincia, que iniciará la temporada bajo la propuesta "Viví tu verano 2026".

Formosa y las cientos de alternativas para el verano

En la localidad de Herradura, donde el balneario municipal funciona a pleno, este fin de semana se desarrollará además una jornada del Mercado Comunitario de Emprendedores. En esa misma comunidad, cercana a la ciudad capital, se encuentra el complejo provincial “Del Timbó”, que a partir del 11 de enero pondrá en marcha la colonia de vacaciones, actividades de aquagym y pileta libre.

Ojeda también se refirió a la reserva biósfera Laguna Oca, que permanece abierta siempre que las condiciones climáticas lo permiten. Indicó que, a partir del próximo fin de semana, sábado y domingo, se dará inicio a las actividades libres y gratuitas destinadas a las familias, con cabalgatas los días sábados y paseos en lancha los domingos. Aclaró que el ingreso al agua en la reserva no está habilitado.

Por otro lado, remarcó que el equipo del Ministerio de Turismo se encuentra a disposición para organizar actividades de avistaje y senderismo, según demanda. Para ello, los interesados pueden acercarse a las oficinas del organismo, ubicadas en José María Uriburu 820, que atienden de lunes a viernes de 7.30 a 13 y de 16 a 21 horas. También funciona un punto de información turística en la Terminal de Ómnibus.

Finalmente, indicó que la cartera trabaja de manera conjunta con los prestadores turísticos privados para brindar una mejor atención, y recordó que la agenda completa de actividades puede consultarse en la página web www.formosahermosa.gob.ar y en las redes sociales oficiales del Ministerio.