Escapada al humedal y la costanera: los mejores planes de Formosa para este fin de semana largo

Formosa se posiciona cada vez más como uno de los destinos emergentes del nordeste argentino, combinando grandes atractivos naturales, propuestas culturales e infraestructura urbana moderna. Con paisajes atravesados por ríos, riachos, bañados y lagunas, la provincia ofrece una diversidad de experiencias que van desde el ecoturismo hasta los circuitos históricos urbanos, con opciones para familias, amantes de la naturaleza y viajeros que buscan conocer otra faceta del país.

Ubicada en el nordeste argentino, limitando con Paraguay y las provincias de Chaco y Salta, Formosa se caracteriza por un fuerte vínculo con el agua: sus ríos, humedales y lagunas articulan buena parte del paisaje y de la vida cotidiana. Sobre esos ambientes se despliegan ecosistemas de gran riqueza en flora y fauna autóctonas, que se mantienen en buen estado de conservación y son el principal imán para el turismo de naturaleza.

Naturaleza, historia y ciudad: una oferta diversa

Uno de los puntos recomendados es Las Lomitas, ciudad ubicada en el centro de la provincia y uno de los núcleos poblacionales más importantes del interior. El paisaje urbano está marcado por edificaciones bajas y amplios espacios verdes para disfrutar al aire libre, donde se destaca la clásica estación de ferrocarril, convertida en uno de los escenarios más fotografiados por quienes visitan la zona.

Las Lomitas funciona, además, como puerta de acceso a uno de los grandes tesoros naturales de la región: el Bañado La Estrella, considerado el tercer humedal más grande de Sudamérica. Este extenso sistema se mantiene inundado buena parte del año debido a las lluvias y a los desbordes del río Pilcomayo. Allí, la biodiversidad es protagonista: el visitante puede observar gran cantidad de aves, yacarés y otras especies propias de los ambientes de humedal.

Otro de los destinos naturales destacados es el Parque Nacional Río Pilcomayo, ubicado a 5 kilómetros de la localidad de Laguna Blanca. El área protegida abarca más de 50 hectáreas y ofrece un entorno ideal para el avistaje de fauna autóctona y recorridos interpretativos. Según los relevamientos realizados en la zona, allí se registran más de 322 especies de aves, 80 de peces, 50 de reptiles y 90 de mamíferos. El parque cuenta con dos sectores de recreación y esparcimiento principales: la Laguna Blanca y Estero Poí, que permiten combinar caminatas, descanso y observación de la naturaleza.

La capital y su circuito histórico

Para quienes buscan sumar una mirada más urbana, la ciudad de Formosa ofrece el “Paseo de los Fundadores”, un circuito turístico que recorre los principales puntos históricos, culturales y arquitectónicos de la capital provincial. El recorrido inicia en el mirador de la costanera, desde donde se puede observar el río Paraguay, conocido antiguamente como “Vuelta Formosa”, origen del nombre de la provincia.

A lo largo del paseo, el visitante puede conocer la costanera, el antiguo puerto, la vieja estación del ferrocarril y el ramal Belgrano. La ruta incluye también el museo de la ciudad y diversos edificios vinculados a la vida institucional y cotidiana: la residencia del gobernador, la primera escuela para mujeres, bancos y otras dependencias que permiten reconstruir la historia reciente del distrito.

El circuito concluye en la plaza San Martín, uno de los espacios verdes emblemáticos de la capital, reconocida por sus glorietas, la variada vegetación y su anfiteatro. Se trata de una propuesta pensada para quienes desean combinar una caminata relajada con un acercamiento a la identidad cultural formoseña.

Clorinda, entre ríos y turismo familiar

A poco más de 100 kilómetros de la capital y a 40 kilómetros de Asunción del Paraguay, la ciudad de Clorinda se posiciona como otro de los puntos fuertes de la oferta turística provincial. El entorno natural está marcado por la presencia de ríos y riachos, con sus respectivos ecosistemas ribereños, que invitan a realizar actividades al aire libre.

Clorinda ofrece alternativas que van desde simples caminatas urbanas hasta salidas de turismo aventura y jornadas de camping. Entre sus propuestas recreativas se destaca el complejo deportivo de la cooperativa local, que cuenta con piletas y canchas de fútbol de acceso público, lo que lo convierte en un destino especialmente atractivo para familias con niñas y niños.