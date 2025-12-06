EN VIVO
Con la tuya: los aviones F16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires

Durante la mañana de este sábado, tras la exhibición de seis cazas sobre el cielo de la Ciudad, el Presidente formó parte del acto en Río Cuarto.

Este sábado por la mañana, los seis aviones F-16 que compró el Gobierno de Javier Milei realizaron un "vuelo rasante" sobre la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que habían anunciado que la exhibición se daría durante la jornada del domingo, varias personas asistieron al Obelisco y Casa Rosada para verlos pasar. Salieron de Río Cuarto, sobrevolaron el Río de la Plata desde el noroeste; luego pasaron por Avenida de Mayo, Plaza Miserere, avenida 9 de Julio y Retiro para luego regresar a Córdoba. "Hoy más que nunca podemos decir que las Fuerzas del Cielo nos están acompañando", dijo el máximo mandatario en el acto de cierre.

Los aviones F-16 fueron exhibidos sobre la Ciudad

Seis aviones F-16 que compró el Gobierno de Javier Milei realizaron un "vuelo rasante" sobre la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que habían anunciado que la exhibición se daría durante la jornada del domingo, varias personas asistieron al Obelisco y Casa Rosada para verlos pasar.

 

Salieron de Río Cuarto, sobrevolaron el Río de la Plata desde el noroeste; luego pasaron por Avenida de Mayo, Plaza Miserere, avenida 9 de Julio y Retiro para luego regresar a Córdoba.

