Con la tuya: los aviones F16 sobrevolaron la Ciudad de Buenos Aires

Seis aviones F-16 que compró el Gobierno de Javier Milei realizaron un "vuelo rasante" sobre la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de que habían anunciado que la exhibición se daría durante la jornada del domingo, varias personas asistieron al Obelisco y Casa Rosada para verlos pasar.

Salieron de Río Cuarto, sobrevolaron el Río de la Plata desde el noroeste; luego pasaron por Avenida de Mayo, Plaza Miserere, avenida 9 de Julio y Retiro para luego regresar a Córdoba.