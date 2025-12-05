Paro de colectivos: cuáles son las líneas que no circulan este viernes

Luego de que el Gobierno anunciara el jueves que incrementará los subsidios para el transporte, la mayoría de las empresas pagó los sueldos de noviembre de manera completa a lo largo del día de ayer, lo que evitó que pararan. Sin embargo, hay varias líneas que sí realizan una abstención de tareas este viernes, debido a que los salarios de sus trabajadores no llegaron a pagarse en tiempo y forma, sino que en muchos casos depositaron solamente un 50% del salario.

Cuáles son las líneas de colectivos que paran este viernes 5 de diciembre

Las líneas de colectivos del AMBA que no prestan servicio este viernes, según precisaron fuentes de las cámaras transportistas, son:

Línea 22 : sin servicio confirmado.

Grupo MOQSA : afectadas las líneas 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619 .

Grupo San Juan Bautista : líneas 383 y 500 .

Grupo Primera Junta : líneas 324, 501, 504 y 583 .

La Cabaña : líneas 172, 174, 242, 298, 317, 624 y 635 .

EDO: líneas 244, 320, 390, 443B, 461, 462, 463 y 464.

Además, a lo largo de la mañana se confirmó que tampoco estaban prestando servicio las líneas 33, 55, 119 y 159.

Debido a que se trata de una abstención de tareas en lugar de un paro formal, el sindicato transportista UTA aclaró que, en caso de que durante el transcurso del día se abonen los salarios correspondientes, estas líneas pasarán a prestar su servicio normalmente este mismo viernes.

El aumento de subsidios desinfló el paro de colectivos

Frente a la amenaza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de convocar a un paro de transporte este viernes 5, el Gobierno nacional aseguró ayer que la mayoría de las empresas de colectivos habrían llegado a un acuerdo con el gremio.

Así lo confirmó el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, quien advirtió que "el panorama está bastante controlado, salvo por algunas empresas puntuales" que igualmente adherirán a la medida de fuerza. Esto último lo ratificó la UTA en un comunicado difundido por X (antes Twitter), en el que indicó que el paro "se mantiene en aquellas empresas que no hayan ejecutado el pago correspondiente".

La mayoría de las empresas prestaron servicio debido a que el Gobierno nacional resolvió el jueves que aumentarán los subsidios a los colectivos en el AMBA. La decisión la ratificó la Secretaría de Transporte mediante la Resolución 86/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, en la que actualizaron la estructura de costos, usada para estimar la cantidad de subsidios necesarios para el funcionamiento de las líneas de colectivo.

La misma estaba congelada desde julio, pero ahora fue renovada tanto para diciembre como retroactivamente a noviembre. De acuerdo a los cálculos de las cámaras de transporte, el aumento de los subsidios será de un 15%.