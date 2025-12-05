Esteban Rivas, psicólogo de parejas: "La infidelidedad empieza con el celular".

Para el psicólogo y terapeuta de parejas Esteban Rivas, entrevistado por el medio Milenio de México, la infidelidad está, cada vez más, en la tecnología. “La infidelidad ya no comienza en un cuarto de hotel, sino en el celular”, afirma. Y su análisis, basado en dinámicas contemporáneas, va mucho más allá del simple intercambio de mensajes.

Rivas explica que el concepto de infidelidad se amplió y hoy no solo abarca lo sexual, sino también lo emocional y lo digital, dos ámbitos que pueden resultar igual de dolorosos en una cultura donde la vida en pareja suele vivirse de manera abierta y compartida. “Cuando ese compartir se detiene y aparece el secretismo digital, el cerebro lo interpreta como una amenaza. El teléfono se convierte en una caja negra, un portal al que tu pareja no tiene acceso”, detalla. El problema no es la privacidad, sino el cambio abrupto hacia el ocultamiento.

Cuáles son las señales concretas de una infidelidad, según el Dr. Rivas

El especialista divide los indicadores en tres grandes grupos, y advierte que una señal aislada no implica nada, pero un patrón sostenido sí.

1. Cambios en el comportamiento digital

El celular se vuelve intocable, hay nuevas contraseñas, se lo lleva a todas partes, lo deja boca abajo. Adopta nuevos hábitos nocturnos o matutinos frente a la pantalla y tiene historiales borrados o “trabajo extra” que coincide con largos periodos de mensajería. Además, deja de postear imágenes en pareja mientras crece su actividad con otras personas.

2. Desconexión emocional e íntima

Críticas constantes como mecanismo de justificación. Se comienzan a evitar los planes futuros, hay cambios bruscos en la intimidad sexual, ya sea en la baja del deseo o en un aumento repentino y mecánico e incluso puede aparecer el Gaslighting, término que se usa para cuando una pareja te acusa de exagerar o inventar cosas para hacerte dudar de tus percepciones.

Según el Dr. Rivas hay señales concretas que dejan en evidencia una infidelidad.

3. Alteraciones en la rutina y la apariencia

Renovación repentina del look, gimnasio, nueva ropa o perfumes, marcas que no encajan con su rutina y gastos o regalos inexplicables.

Qué hacer si reconocés estas señales

El consejo del terapeuta es no actuar por impulso. “Revisar el teléfono o hacer una escena solo te pondrá en desventaja”, afirma. En cambio, sugiere, documentar hechos, elegir un momento adecuado para hablar, formular la conversación desde el “yo” (“Yo me siento excluido/a cuando…”) y estar preparado para una negación, una defensa agresiva o una confesión. Por último, Rivas destaca que la infidelidad “dice más del infiel que de la persona engañada”, y recomienda priorizar el bienestar emocional y buscar apoyo profesional si es necesario.