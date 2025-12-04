Nación eliminará los subsidios a las tarifas de servicios: alertan que una familia tipo pasará a pagar la tarifa plena

Desde enero de 2026 entrará en vigencia el nuevo esquema de subsidios eléctricos dispuesto por el Gobierno nacional, un sistema que tendrá impacto en los hogares argentinos. Según informaron desde la provincia de La Rioja, las categorías N1, N2 y N3 desaparecen definitivamente y que el modelo se dividirá solo en dos grupos: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

Cabe recordar, que la provincia de La Rioja decidió mantener los subsidios eléctricos provinciales para proteger a sus usuarios del aumento en el costo de la energía dispuesto por nación. Esta medida busca amortiguar el impacto del incremento tarifario en un contexto de crisis económica, y aseguró la continuidad del acceso al servicio. Desde la empresa EDELAR se confirmó que, si bien el aumento nacional podría verse reflejado en la factura, el apoyo de la provincia evitará que se traslade completamente a los consumidores riojanos, y así sostener la tarifa provincial contra la política de ajuste.

En diálogo con Radio La Torre, el titular del Ente Único de Control de Privatizaciones, Remo Bolognesi, aclaró que la verdadera preocupación no será quién pueda acceder al beneficio, sino cómo se distribuirá. Según explicó, la Nación subsidiará únicamente el 50% de una porción limitada del consumo eléctrico, mientras que todo el excedente se cobrará a tarifa plena. Esto implicará, sostuvo, un incremento significativo en el costo real de la energía para la mayoría de los usuarios.

El difícil panorama eléctrico

Bolognesi aseguró que el Estado cubrirá apenas el 50% de un consumo muy pequeño, y afirmó que si una familia pasa los 300 kW en verano o invierno, todo "lo que supere ese tope irá sin subsidio”. El esquema establece dos límites diferenciados: hasta 300 kW con subsidio del 50% en invierno y verano, y solo 150 kW en otoño y primavera bajo el mismo criterio.

Además, Bolognesi subrayó que estos topes están muy por debajo de los consumos reales: "Si una familia pasa los 300 kW en verano o invierno, todo lo que supere ese tope irá sin subsidio". En este sentido, señaló que el impacto será mayor en los hogares de menores ingresos, que suelen utilizar electrodomésticos antiguos y menos eficientes, lo que incrementa su consumo sin posibilidades de recambio.

Sobre el universo de beneficiarios, indicó que el subsidio se mantendría o incluso podría ampliarse, pero bajo condiciones estrictas. Solo accederán quienes no superen tres canastas básicas, alrededor de 3,25 millones de pesos de ingreso familiar, y no posean bienes catalogados como “de lujo”, detalle que Nación definirá en próximos anexos.

Consultado por la situación en La Rioja, explicó que todas las provincias estarán alcanzadas por el nuevo sistema, dado que las distribuidoras compran la energía al precio mayorista nacional. “Después quedará en manos del Gobierno Provincial analizar qué políticas complementarias puede aplicar”, señaló. Finalmente, recordó que el esquema comenzará a regir desde los consumos del 1 de enero y advirtió que aún no se informó el valor de la tarifa plena. “Ese es otro tema que puede modificar por completo el impacto final en las boletas”, concluyó.