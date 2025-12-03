Entradas Carín León en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Carín León regresa a la Argentina en 2026 y se presenta con un show único en el Movistar Arena. Conocé cuándo toca, cómo comprar las entradas y todo lo que necesitas saber para ser parte de la noche que unirá México y Argentina.

Carín León se presenta por segunda vez en Buenos Aires

El mexicano se subirá a un escenario porteño por segunda vez, luego de su debut en 2024. Carín León tocará el 7 de agosto del 2026 en el Movistar Arena y presentará sus grandes éxitos que lo posicionaron como un referente global. Será una noche única llena de romanticismo, ideal para conectar desde la emoción, el desamor y la intensidad que une al país mexicano con el argentino porque "donde duele México, late Argentina".

Carín León se presentará con banda completa y una puesta que combina la fuerza del sonido tradicional con un imaginario urbano-cowboy contemporáneo. Se trata de uno de los reencuentros más esperados para los fanáticos del tres veces ganador del Latin Grammy.

Carín León tocará en el Movistar Arena el próximo 7 de agosto de 2026

La carrera del mexicano -quien será el primer artista latino en presentarse en la Sphere de Las Vegas- ha despegado a nivel global. El cantante tuvo una temporada récord en la que agotó múltiples funciones y continúa expandiendo fronteras y llevando la música mexicana a escenarios de diferentes partes del mundo. El artista representa una nueva sensibilidad dentro del regional mexicano: la mezcla entre raíces, modernidad y una honestidad emocional que conecta con audiencias masivas.

Carín León en Argentina: cómo comprar las entradas y cuánto salen

Las entradas para ver a Carín León el próximo 7 de agosto a las 21 hs en el Movistar Arena estarán a la venta en la página oficial del estadio desde esta semana:

Preventa: disponible a partir del 3 de diciembre a las 16 hs para clientes del Banco Galicia.

disponible a partir del 3 de diciembre a las 16 hs para clientes del Banco Galicia. Venta general: disponible a partir del 4 de diciembre a las 16 hs.

La venta general de las entradas de Carín León estará disponible desde el 4 de diciembre

Por transacción se pueden adquirir un máximo de seis entradas. El precio dependerá de la ubicación que se elija para disfrutar el show, pero los clientes del Banco Galicia podrán financiarlas en seis cuotas sin interés.