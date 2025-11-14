Bad Bunny gana cinco Grammy Latinos y se alza con el mejor álbum del año

Gloria Estefan actúa en la 26ª edición de los Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

ters) -La estrella puertorriqueña Bad Bunny y el dúo argentino de hip-hop Ca7riel & Paco Amoroso ganaron cinco premios Grammy Latinos cada uno el jueves en Las Vegas, consolidando a Bad Bunny como un titán de la industria y catapultando al dúo al estrellato.

Bad Bunny ganó el premio al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos", una proeza que mezcla estilos desde el afrocaribeño hasta la salsa y que le valió 12 nominaciones. También ganó el premio a la mejor interpretación urbana/fusión urbana, a la mejor interpretación de reggaetón, al mejor álbum de música urbana y a la mejor canción urbana.

Los premios no hacen más que reforzar su reputación antes de su introducción a un público más amplio en la América anglófona y a un público mundial como artista del descanso de la Super Bowl en febrero, una elección que molestó a algunos tradicionalistas estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, que dijo que nunca había oído hablar de Bad Bunny.

El sector de la música latina, en rápido crecimiento, generó un récord de 1.400 millones de dólares en 2024, lo que representa el 8,1% de los ingresos totales de la música en Estados Unidos, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, que dijo que estaba moldeando la cultura más rápido que cualquier otro género.

Bad Bunny, de 31 años, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, también ha recibido seis nominaciones para los Grammy regulares que se entregarán el 2 de febrero, incluidas las categorías principales de grabación, canción y álbum del año. Fue el primer artista latino nominado en las tres categorías principales el mismo año.

Al ganar el premio al álbum del año, Bad Bunny se impuso a luminarias de la industria como el español Alejandro Sanz y la cubana Gloria Estefan.

Alejandro Sanz, sin embargo, ganó dos premios: grabación del año por "Palmeras En El Jardín," y mejor álbum pop contemporáneo por "¿Y Ahora Qué?" Con este, ya suma 24 en su carrera.

Gloria Estefan también se llevó el premio al mejor álbum tropical tradicional por "Raíces".

Karol G se llevó la canción del año, con "Si Antes Te Hubiera Conocido", que se impuso a la canción de Bad Bunny que da título a su álbum.

Ca7riel & Paco Amoroso tuvieron 10 nominaciones y ganaron en las categorías de mejor canción pop, mejor álbum de música alternativa, mejor canción alternativa, mejor videoclip corto y mejor videoclip largo.

Con información de Reuters