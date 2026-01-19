Quiénes son los BTS: así son los miembros de la banda K-pop

Los integrantes de BTS juntos.

BTS es sin duda uno de los grupos del momento. Un fenómeno global que ha logrado trascender fronteras e instalarse como una de las boybands más reconocidas en todo el mundo, capaces de agotar entradas en cualquier lugar. La banda llega de anunciar una gira mundial que marca su regreso a los escenarios después de un largo período ausentes, producto de que tuvieron que realizar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

Una vuelta que generó gran expectativa en todo el planeta y que tendrá como uno de los lugares elegidos Argentina, sitio que visitarán por primera vez en su historia. La agrupación tiene fechas confirmadas en Asia, América, Europa y Oceanía. Serán 79 conciertos en total, un número inédito para la banda, y representa su retorno como formación completa luego de la pausa iniciada en 2022. Su última salida conjunta había sido con Permission to Dance on Stage (2021-2022).

Quiénes son los integrantes de BTS y cómo es la banda

Los integrantes de BTS son Kim Nam-joon, (RM), Kim Seok-jin, (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook). Su nombre es la abreviatura de Bangtan Sonyeondan, que se traduce como Boy Scouts a prueba de balas. En un comienzo, la agrupación se presentó como un grupo de “chicos malos” rebeldes, luciendo cadenas de oro, pañuelos y delineador de ojos.

BTS cuenta con un reconocimiento global único.

El grupo fue desarrollado por el sello discográfico Big Hit Entertainment que se formó a fines de la década de 1990, cuando el K-pop comenzaba a despegar. Sus integrantes tenían entre 15 y 20 años cuando la banda daba sus primeros pasos. La formación de BTS empezó en 2010, después de que el CEO de Big Hit, Bang Si-hyuk, firmara un contrato con RM tras escucharlo rapear. El mismo año, la compañía realizó las audiciones Hit It, en las que Suga quedó en segundo lugar. Posteriormente se unió el resto de integrantes y, aunque la alineación se cambió en varias ocasiones, finalizó con Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook.

BTS estuvo parado ya que sus integrantes debieron realizar el servicio militar.

Cada integrante aporta una identidad propia, estilos musicales distintos y personalidades que conectaron con millones de personas en todo el mundo, algo que explica en gran parte la fidelidad de sus seguidores, que estuvieron esperándolos todo este tiempo. Esto les permitió perdurar al paso del tiempo y lograr sobreponerse a otros grupos de K-pop con los que le ha tocado competir, como es el caso de EXO, Big Bang y SHINee.

Cuáles son los trabajos discográficos de BTS