El Gobierno apuesta todo a los dólares en el colchón y define la reglamentación de Inocencia Fiscal

Mientras la atención de la pata política del Gobierno está puesta en las negociaciones por la reforma laboral, la mesa económica y legal del Ejecutivo libertario trabaja en la letra fina del plan para atraer los “dólares del colchón”. En las más altas esferas del Gobierno creen que es la única chance para que se reactive el consumo durante este año.

El borrador del decreto reglamentario de la ley de inocencia fiscal se trabaja entre el ministerio de Economía, la ARCA (ex AFIP) y la Casa Rosada y tiene la atención de Javier Milei. El Presidente está convencido de que el ingreso de dólares para la compra de bienes o el asiento en el sistema bancario generará un repunte del crédito privado que impulsará en última instancia al consumo. En medio de la política de ajuste permanente, con un esquema de vencimientos de deuda en dólares desafiante y la necesidad de bajar la inflación del 2 por ciento mensual, la medida se transforma en la llave para que “la calle” perciba un repunte de la actividad.

Milei cree que es posible llegar al 0,9 por ciento de inflación en agosto de este año, pero algunas voces le indican que llegar a ese punto puede repercutir en la actividad. Hasta ahora el crecimiento económico que mide el INDEC viene apoyado en sectores como intermediación financiera que no demandan grandes cantidades de puestos de trabajo ni repercuten en la economía cotidiana de las mayorías.

El decreto con su reglamentación es clave porque una definición faltante, en la lógica del gobierno, puede ahuyentar a quienes guardan sus dólares fuera del sistema. La ley fue aprobada el 26 de diciembre y promulgada en el boletín oficial el 2 de enero. Ahora se tiene que reglamentar la especificidad que marca el texto como, por ejemplo, cómo va a ser la declaración jurada simplificada y cómo va a ser el sistema. También hay dudas respecto a las multas. En redes sociales Caputo prometió que “en cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles. Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se va a intimar y aplicar la multa”.

La falta de normas claras generó un tenso cruce entre el ministro y los principales bancos privados del país. Ni bien fue aprobada la ley cuestionó a las entidades que le pedían información a sus clientes.

“Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley; esto es, que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de Ganancias simplificado. Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo”, posteó Caputo en la red social X el 28 de diciembre pasado.

Según el INDEC existen USD 253.919 millones sin declarar y el Gobierno tiene toda la expectativa en que una porción de esa masa ingrese para mover la economía luego de dos años consecutivo de ajuste familiar.