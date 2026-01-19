El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso, que comenzarán el lunes 2 de febrero y se extenderán hasta el martes 27 del mismo mes, para tratar la polémica reforma laboral y algunos otros proyectos. La senadora Patricia Bullrich confirmó que el debate arrancará el 11 de febrero y aseguró que el oficialismo tiene los votos de 44 senadores para aprobar la iniciativa.

El período de debate fue confirmado a través del Decreto 24/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Gobierno envió un listado de únicamente cuatro temas a tratar en el Parlamento. El principal es el de la Ley de Modernización Laboral, que ya tiene dictamen, pero no llegó a tratarse en el recinto durante diciembre por falta de consenso con los bloques aliados y los gobernadores.

Cuántos votos tiene la reforma laboral en el Senado según Bullrich

La senadora Bullrich aseguró que, "para sacar una ley", es necesario "lograr consensos". Esta fue la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) durante estos meses para dar luz verde a un texto que contempla desde la eliminación de indemnizaciones plenas hasta la posibilidad de que los empleadores pacten salarios "dinámicos" que suban o bajen según la situación de cada empresa. Si bien la exministra de Seguridad señala que se necesita "una ley laboral que acompañe lo que la gente quiere", la reforma propone priorizar los convenios por empresa sobre los de actividad.

En diálogo con LN+, Bullrich señaló que el Gobierno cuenta con el aval de 20 senadores de LLA, de Luis Juez, además de 10 de la UCR, 3 del PRO y de "muchos" legisladores "provinciales". Para llegar a puntos de acuerdo, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó su gira durante enero para reunirse con los gobernadores, que le reclaman al Presidente principalmente por fondos, obras y deudas previsionales. La semana pasada, el funcionario se vio con los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan) y Leandro Zdero (Chaco). El listado incluía al peronista pampeano Sergio Ziliotto, aunque en dos oportunidades tuvo que ser pospuesto el encuentro.

Bajo el argumento de "individualizar condiciones laborales según las particularidades de cada compañía", el Ejecutivo nacional busca fragmentar la negociación colectiva y debilitar el poder de los sindicatos nacionales. En la práctica, esto abre la puerta para que cada empresa pacte condiciones a la baja, rompiendo los pisos salariales y normativos que hoy establecen los convenios de rama

Pese a las promesas del Gobierno, el mercado dice que no va a crecer el empleo

Si bien se proyecta un crecimiento económico de entre el 3% y el 4%, las perspectivas de una mejora en el empleo son nulas, incluso en el escenario de una eventual aprobación de la reforma laboral. El modelo económico del gobierno de Milei basa el desarrollo de la economía en sectores extractivistas que no generan puestos de trabajo.

Distintos relevamientos privados coinciden en señalar que la situación de la industria y la construcción explica en gran medida esta falta de dinamismo en el mercado de trabajo. Un informe de la Secretaría de Trabajo indicó que, desde la llegada del libertario a la Presidencia, se eliminaron más de 190 mil puestos laborales y, por ahora, las expectativas de una recuperación sólida son limitadas.

Uno de los indicadores más relevantes surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones de alrededor de 40 consultoras. En el apartado referido al empleo, los especialistas prevén que no habrá avances significativos en la generación de puestos de trabajo durante 2026.

Según esas proyecciones, la tasa de desocupación alcanzaría el 6,8% en el cuarto trimestre de 2025, subiría al 7,3% en el primer semestre de 2026 y cerraría el año con una leve baja hasta el 6,9%, aunque se mantendría por encima del nivel del año anterior.