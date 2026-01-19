El Congreso se prepara para tratar la reforma laboral de Javier Milei.

“Con las importaciones quedás afuera de la cancha”. La frase pertenece a Orlando Canido, dueño de Manaos, una de las marcas más consumidas por los argentinos, y resume su mirada sobre el complejo escenario económico actual. En el marco del debate por la reforma laboral y la profundización de la crisis económica de Javier Milei, el empresario decidió exponer públicamente sus preocupaciones sobre el presente de la industria nacional.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista radial con El Destape, medio en el que Canido planteó su visión personal sobre los desafíos que enfrentan hoy las empresas para sostener la actividad y el empleo.

La apertura de importaciones, bajo la lupa del empresario

En diálogo con el programa Habrá Consecuencias por El Destape 1070, Canido advirtió que la apertura de importaciones genera, según su visión, “incertidumbre generalizada” en sectores como alimentos y bebidas. Consideró que el ingreso de productos importados sin controles claros impacta directamente en la competitividad de las empresas locales.

“Con las importaciones quedás afuera de la cancha”, reiteró, al describir lo que entiende como un escenario cada vez más complejo para la producción nacional. En ese contexto, planteó que la caída de ventas, los márgenes ajustados y el aumento de costos presionan sobre la continuidad de muchas compañías.

Reforma laboral: una postura expectante

Consultado específicamente por la reforma laboral impulsada por el Gobierno, Canido no expresó un apoyo explícito ni un rechazo frontal a la iniciativa. Señaló que parte del sector empresario espera cambios que alivien la carga impositiva y laboral, pero aclaró que no analizó en profundidad el contenido del proyecto.

“Si hay una reforma, que sea para bien”, sostuvo, y remarcó que cualquier modificación debería contemplar tanto a las empresas como a los trabajadores. Sus declaraciones reflejan una posición cautelosa y expectante, más que una definición cerrada sobre los cambios propuestos.

Costos laborales y decisiones difíciles en un contexto adverso

Manaos es una de las gaseosas más consumidas por los argentinos.

Otro de los ejes de sus declaraciones fue el costo laboral, que el empresario señaló como uno de los principales desafíos para sostener la actividad en el actual contexto económico. Según explicó, muchas empresas se ven obligadas a tomar decisiones incómodas puertas adentro para poder sobrevivir.

Entre ellas, mencionó la reducción de horas extras y la necesidad de ajustar gastos para equilibrar las cuentas. También hizo referencia a conflictos judiciales laborales que, desde su perspectiva, requieren “poner un equilibrio”, en un escenario donde el margen de maniobra es cada vez más reducido.

Manaos, consumo y el pulso del mercado

Pese al contexto económico adverso, Canido afirmó que Manaos atraviesa una buena temporada, impulsada por el consumo de bebidas durante el verano. También destacó el posicionamiento de la marca como una alternativa accesible en un escenario de pérdida de poder adquisitivo.

“La gaseosa es un producto de primera necesidad”, sostuvo, al explicar por qué las marcas más económicas ganan terreno cuando el consumo se retrae. Según detalló, Manaos lidera las ventas en volumen por litro y compite de manera directa con marcas internacionales.

Empleo, industria nacional y un debate abierto

Hacia el final de la entrevista, el empresario volvió a poner el foco en el empleo y en la necesidad de sostener la industria nacional como base del consumo y la actividad económica. En su mirada, se trata de un equilibrio delicado que hoy está en discusión.

Sus declaraciones se suman así al debate público sobre la reforma laboral, en un escenario donde empresarios, sindicatos y el Gobierno analizan cómo atravesar la crisis sin profundizar el deterioro productivo y social