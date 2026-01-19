Legisladores intentan frenar el ajuste de Zdero: buscan revertir la eliminación del Programa Cardiovascular

En medio del desguace del gobernador Leandro Zdero al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos del Chaco (INSSSEP), el interbloque Frente Chaqueño presentó una iniciativa para exigir la revisión del proyecto del Ejecutivo, que elimina el Programa Provincial de Enfermedades Cardiovasculares. La legisladora Analía Flores advirtió que "eliminar este programa es dejar desprotegidos a miles de afiliados”.

El proyecto N.º 5/2026, presentado la semana pasada en la Cámara de Diputados provincial, cuestiona la decisión adoptada por el organismo a través de la Resolución N.º 03/2026, vigente desde el 6 de enero de este año. La medida deja sin efecto este plan destinado a garantizar mayor cobertura, celeridad administrativa y acompañamiento integral a pacientes con cardiopatías de alta complejidad, cuyos tratamientos implican elevados costos y riesgos vitales.

En ese marco, la legisladora Flores sostiene que "la decisión del InSSSep representa un grave retroceso en materia de políticas públicas de salud". Y apuntó: "Estamos hablando de enfermedades de alta complejidad, donde el tiempo y la cobertura adecuada son determinantes para salvar vidas".

Asimismo, encendió las alarmas al señalar que, a partir de la eliminación del programa, las personas con cardiopatías graves deberán realizar trámites ordinarios para acceder a una cobertura básica, en un contexto donde el InSSSeP atraviesa serias dificultades operativas. “La obra social ya presenta demoras y falencias, incluso para prestaciones menores; trasladar estos casos complejos al circuito común pone en riesgo la continuidad de los tratamientos y la vida de los pacientes”, afirmó la diputada al medio Chaco Online.

El proyecto también remarca la contradicción entre la supresión del programa cardiovascular y la reciente modificación de la Ley 800-H, impulsada por el gobernador Zdero en noviembre de 2025, que incrementó los aportes de trabajadores activos y pasivos destinados al Fondo de Alta Complejidad (FAC). “No se puede pedir un mayor esfuerzo económico a los trabajadores y jubilados mientras se recortan programas esenciales que garantizan el acceso real a la salud”, expresó la legisladora a medios locales.

Desde que Zdero es gobernador comenzó una etapa de mal funcionamiento de la obra social producto del ajuste que lleva adelante: es la propia Tesorería General de la Provincia quien retiene y administra la Obra Social. Esto no es solamente por la reducción del envío de fondos por parte del Poder Ejecutivo provincial, sino también por el congelamiento salarial de los trabajadores públicos, que ya asciende a 13 meses sin paritaria.

Zdero y su avanzada privatizadora

Con sus más de 100 mil afiliados activos, el INSSSEP es el organismo de asistencia social más importante del Chaco, que "cuida a la persona antes y luego de nacer", según profesa su lema. Este abarca un cuarto de la población chaqueña porque es la obra social de los docentes, del personal sanitario, de la Policía, de jubilados, y del personal administrativo de la provincia.

Mientras que la situación económica de sus fondos se agudiza por la asfixia de Zdero, la "única solución" que encontraron hasta el momento fue aumentar a un 2% la derivación de aportes de los trabajadores activos y jubilados a la caja de alta complejidad. "Tras la modificación que realizó el menemismo, se explicitaba que las cajas jubilatorias que no habían sido transferidas a Nación, sus déficits deberían ser soportados por el Gobierno nacional. Zdero no reclama a Javier Milei y ese déficit de la caja previsional es cubierto por recursos propios", detalló a El Destape Griselda "Chela" Gómez, trabajadora del INSSSEP, .

En contraste, hasta el año 2023, los pacientes concurrían a tratamiento a la Ciudad de Buenos Aires, y eran atendidos en el Hospital Italiano, Fundación Favaloro, Hospital Austral por los propios convenios de la obra social provincial. Hoy, los pacientes y familiares están denunciando la falta de atención en tiempo y forma de las patologías lo que en muchos casos, pone en riesgo la salud del paciente.