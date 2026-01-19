Mirtha Legrand dijo lo que realmente piensa de Bullrich y la humilló.

Durante la última emisión del programa de Mirtha Legrand, la conductora protagonizó un momento tenso cuando Fátima Florez se puso en la piel de Patricia Bullrich. Lo que comenzó como una parodia divertida terminó con una crítica política feroz de la diva a la trayectoria de la referente del PRO.

La humorista estaba metida en personaje, actualizando el currículum de la funcionaria para este 2026: "Ahora soy senadora, ya no soy más ministra de Seguridad. Estoy ahí haciendo un muy buen trabajo, están muy contentos conmigo", dijo Fátima Florez.

Fue entonces cuando la "Chiqui", con su memoria prodigiosa y su lengua filosa, la frenó en seco para decirle en la cara (a la imitadora) lo que muchos piensan. "Te conozco hace más de 30 años. Cambiaste a tantos partidos que ya no sé a cuál pertenecés", disparó Mirtha, dejando helada a la mesa con la crudeza del comentario.

La respuesta de Fátima Florez

Lejos de achicarse, Fátima Florez apeló a su rapidez mental para salir del paso sin salirse del personaje, intentando justificar los saltos partidarios de Bullrich con una metáfora.

"Soy una mujer muy camaleónica, como Fátima. Por eso fui a ver a Fátima", respondió la actriz, tratando de remar el momento incómodo: "Me encanta el mar, me encanta Mar del Plata, pero estamos con mucho trabajo".