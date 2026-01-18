Mirtha Legrand se molestó tras los rumores de un vínculo entre Juana Viale y Macri.

Mirtha Legrand mostró este último sábado por la noche, durante la emisión más reciente de La Noche de Mirtha, su enfado por los rumores que vinculan sentimentalmente a su nieta, Juana Viale, con el expresidente Mauricio Macri, recientemente separado de Juliana Awada. La Chiqui ya había dado su parecer en declaraciones a los medios, aunque no lo había hecho antes en uno de sus programas.

El tema surgió cuando Marcelo Polino, uno de sus invitados, le preguntó directamente por lo trascendido; así como también por cómo se tomó ella las versiones de un amorío entre el otrora Jefe de Estado y la hija de Marcela Tinayre.

¿Qué dijo Mirtha Legrand de los rumores?

Los últimos invitados de Mirtha Legrand en su programa.

"Una vil mentira". Así lo calificó la histórica conductora, quien agregó que el día anterior estuvo "con Juanita acá" y hablaron al respecto. "Nada que ver, nada que ver. Un disparate. No sé de dónde salió eso. Es un invento", sostuvo quien en menos de un mes cumplirá 99 años.

Por otra parte, alegó que Juana "está de novia hace tiempo" y incluso estuvo en La Feliz con él. "Un disparate, una locura. ¿De dónde salieron esas cosas que hacen tanto daño? Aprovecho para desmentirlo. Absoluta mentira", continuó ella, para luego indagar: "¿Quién fue? ¿Torchia, no?".

"Creo que después mandó un telegrama o una notificación a Cristóbal López (dueño de C5N, canal donde se emite Duro de Domar y donde brindó el periodista esta versión), para desmentirlo, porque se venía un juicio. Juana ya había hablado con su abogado", advirtió. "Es horrible, un romance con Macri que se acaba de separar, pero qué ridículo. Nada que ver, nada que ver. Miente, miente que algo quedará. Me molestó muchísimo, me dolió", concluyó.