Juana Viale contó la verdad de su relación con Mauricio Macri: “No se puede negar”.

El rumor comenzó a circular con fuerza en los últimos días y sacudió el avispero político y del espectáculo: una supuesta relación entre Juana Viale y el expresidente Mauricio Macri. Cansada de las especulaciones, la nieta de Mirtha Legrand publicó un descargo incendiario en su cuenta de Instagram para negar todo y atacar a quienes difundieron la noticia.

Sin nombrar explícitamente al político, pero en clara alusión a la "fake news" del momento, Juana fue contundente: "Existen personas preparadas para informar y existen personas preparadas para hacer daño por un segundo de fama".

Viale hizo hincapié en la estrategia legal que utilizan algunos comunicadores para lanzar bombas sin pruebas. "Los que no tienen la posta hablan en condicional para ampararse legalmente", disparó, asegurando que la mentira "es un camino corto".

Visiblemente molesta, la actriz cargó contra quienes cobran por "desinformar": "No me voy a convertir en uno de esos que derrochan envidia, que mienten, que se visten para aparentar, que les dan micrófono, peor aún, les pagan para 'des' informar, lastimando y mintiendo".

Juana Viale desmintió los rumores de relación con Mauricio Macri.

El cierre del comunicado

Para finalizar su mensaje, Juana agradeció a su círculo íntimo por acompañarla y "reírse" con ella, lamentando el daño colateral que causan estas versiones falsas. El cierre del comunicado fue con una metáfora filosa para sus detractores: "Creo en mi luz, por eso entiendo que se pegan moscas".