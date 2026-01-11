Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Mauricio Macri y Juliana Awada se casaron en 2010.

El expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada se separaron después de 15 años de relación, según confirmaron fuentes cercanas al exmandatario a El Destape. Si bien ambos celebraron Navidad en familia, antes de las Fiestas ya habían decidido ponerle fin al vínculo.

Durante 2024 y 2025 circularon versiones sobre una posible crisis, alimentadas por apariciones públicas y viajes por separado. En noviembre de 2024, Awada había desmentido esos rumores y asegurado que la relación atravesaba un buen momento.

Sin embargo, en septiembre de 2025 volvieron a surgir versiones de una separación, que en ese momento no fueron confirmadas ni desmentidas por los protagonistas.

