Juliana Awada contó lo que nadie sabe de la "separación" con Macri: "Me embarazan"

Juliana Awada se refirió a la "separación" con Mauricio Macri y sorprendió a todos.

Juliana Awada rompió el silencio en las últimas horas luego de los intensos rumores de separación con el expresidente Mauricio Macri. La empresaria textil fue contundente a la hora de referirse a este tema y expuso todos los detalles de esta situación que causó revuelo no solo en el mundo de la política, sino también en el espectáculo.

En los últimos días, la política quedó atónita por lo que se filtró de Juliana Awada y Mauricio Macri: todo indicaba que estaban separados después de catorce años de estar casados. La información fue deslizada por Jorge "El Turco" Asís a través de su cuenta de Twitter. "¿Están separados Juliana y Mauricio? Ampliaremos", lanzó.

Pocos días después, la ex Primera Dama salió al cruce desmintiendo este comentario de Asís. La empresaria textil le mandó un mensaje por privado a la periodista de espectáculos Pía Shaw, quien expuso lo que le contó en el programa A La Barbarossa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe.

"¡Qué pavadas dice la gente, por Dios! No hago comentarios a esas pavadas, perdón. Estamos mejor que nunca. O me separan o me embarazan", señaló Awada fastidiosa. De hecho, hace pocas semanas ambos estuvieron en Uruguay porque están construyéndose una casa en la ciudad de Rocha.

Durán Barba destrozó a Milei: "Una persona con muchas limitaciones"

El analista político Jaime Durán Barba destrozó al presidente Javier Milei al expresar que es "una persona con muchas limitaciones" que representa "un fenómeno que tiene que ver con las redes y la pandemia" y planteó que los líderes de la oposición "deben dejar de ser lo que eran" para ser más competitivos electoralmente porque sino "va a venir alguien más distinto" que el mandatario libertario.

"No tengo ninguna antipatía ni con Sergio Massa ni con Milei pero Massa fue enormemente más solvente que Milei, pero enormemente. Se veía a una persona como Massa con experiencia y conocimientos. Y por el otro lado había una persona con muchas limitaciones", dijo Durán Barba en Radio 10, al recordar el debate presidencial de las últimas elecciones.

El exasesor de Mauricio Macri señaló que Milei llegó a la Presidencia porque "la gente tiende a votar por David, nunca por Goliat" y lo encuadró como "parte de un fenómeno mundial que tiene que ver con las redes y la pandemia", en un momento donde la población estuvo "encerrada y obligada a seguir un curso de internet". "Después de la pandemia surgieron liderazgos que no son los tradicionales. En la mayoría de los países la gente votó a los que no se parecía", planteó.

Al ejemplificar con los presidentes Gabriel Boric (Chile), Pedro Castillo (Perú), Guillermo Lasso (Ecuador), Donald Trump (Trump) y Lula Da Silva (Brasil), el analista evaluó que "no se trata de izquierda o derecha" sino en "la acción de los electores que se conectan directamente y pasan por encima de los partidos tradicionales". "La gente vota por el que le gusta, no por el que cree", agregó.