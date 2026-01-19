Milei convocó a sesiones extraordinarias del 2 al 27 de febrero: Reforma laboral y otros proyectos del temario

El Poder Ejecutivo convocó a una nueva etapa de sesiones extraordinarias en el Congreso, que comenzarán el lunes 2 de febrero y se extenderán hasta el martes 27 de ese mes, para tratar la reforma laboral y algunos otros proyectos.

Así lo hizo a través del Decreto 24/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, firmado por el presidente, Javier Milei, y por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se trata del segundo período de sesiones extraordinarias, luego del que se extendió desde el 10 hasta el 30 de diciembre pasado.

El Gobierno envió un listado de únicamente cuatro temas a tratar en el Parlamento durante febrero. El principal es el de la Ley de Modernización Laboral (reforma laboral), que ya tiene dictamen pero no llegó a tratarse en el recinto durante diciembre por falta de consenso con los bloques aliados y los gobernadores.

Patricia Bullirich, titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, y Diego Santilli, ministro del Interior, siguieron negociando los puntos del proyecto que generan dudas entre las cámaras empresarias y los bloques dialoguistas, y apostarán a que el texto sea sancionado en ambas cámaras durante febrero.

Además, el Gobierno incluyó en extraordinarias el tratamiento de las modificaciones a la Ley de Glaciares, que busca la posibilidad de habilitar proyectos mineros en zonas cercanas a los glaciares, que hoy están protegidas por la ley vigente.

También se enviará al Congreso en febrero la aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que fue firmado por los representantes ejecutivos de los países del Cono Sur y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el fin de semana en Asunción, pero que debe ser refrendado por una mayoría de los parlamentos nacionales para que entre formalmente en vigencia.

Por último, el Poder Ejecutivo envió el proyecto para ratificar formalmente al exdiputado Fernando Iglesias como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Argentina ante la Unión Europea, luego de su designación la semana pasada, en paralelo a su rol como embajador en Bélgica.

Al contrario, el Gobierno no incluyó el tratamiento del DNU de Inteligencia que otorga funciones policiales de los agentes de la SIDE, por lo que este podría ser tratado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (aún no constituida), pero deberá esperar a las sesiones ordinarias, desde el 1° de marzo, para ser tratado en el recinto.

El temario completo de las sesiones extraordinarias de febrero