La TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección en el Mundial

El Gobierno Nacional anunció que la Televisión Pública y Radio Nacional trasmitirán todos los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo que el costo de la transmisión no será afrontado con los impuestos, pero no aclaró de donde saldrán los fondos.

"La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin", sostuvo Adorni en su cuenta de X, ex Twitter.

El Mundial se disputará del 11 de junio al 19 de julio y la Selección argentina, que irá a defender el título de campeón, iniciará su camino el martes 16 de junio a las 22 enfrentando a Argelia en el Kansas City Stadium. En el segundo encuentro, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará ante Austria el lunes 22 de junio a las 14 en el Dallas Stadium, mismo escenario donde se medirá frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23.

El partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 16 cuando México se enfrentará a Sudáfrica en el icónico estadio Azteca.

En 2022, la transmisión del Mundial hizo ganar plata a la TV Pública

El entonces gobierno de Alberto Fernández transmitió por TV Pública 32 partidos del Mundial de Qatar 2022, incluyendo los partidos de la selección y otros encuentros relevantes. La cobertura abarcó varias horas diarias y fue transmitida en televisión abierta sin costo para los espectadores.

De acuerdo a la agencia Bloomberg, el acuerdo por los derechos tenía un valor cercano a US$8 millones, estructurado como US$3 millones que se pagaron antes de la transmisión y US$5 millones en concepto de publicidad comprometida que la TV Pública debía vender. A este costo se sumaron gastos propios de producción y de enviar un equipo técnico/journalístico a Qatar, que rondaron unos US$2 millones adicionales.

En aquel momento, la TV Pública obtuvo ingresos publicitarios por US$12 millones, lo cual superó los costos de derechos y producción por aproximadamente 2000 millones de dólares. A su vez la TV Pública fue el canal más visto durante el tiempo que duró el mundial llegando a picos de rating que superaron los 40 puntos.