En plena negociación por la reforma laboral, Santilli se reunió con Zdero para buscar los votos de Chaco

En el marco del "poroteo" en el que la Casa Rosada analiza los números en el Congreso para aprobar el proyecto de reforma laboral, que pretende se apruebe en febrero en sesiones Extraordinarias, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, encabezó una reunión este lunes en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno, junto al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y el secretario de la cartera, Gustavo Coria.

El encuentro comenzó pasadas las 11:30 y se desarrolló en el marco de una agenda de trabajo conjunta entre el Gobierno provincial y autoridades nacionales. Del encuentro participaron también el secretario de Gabinete de la Gobernación, Livio Gutiérrez; la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño; y el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo, Derechos Humanos, Julio Ferro, y el miembro de la Cámara de Diputados, Guillermo Agüero.

El Gobierno nacional busca acelerar la salida del polémico proyecto y, para ello, Santilli comenzó con su gira federal durante el mes de enero: este lunes tuvo una reunión con el mandatario radical, que presenta óptima sintonía con el oficialismo. La visita del funcionario a territorio chaqueño se da en medio de los cuestionamientos que recibe Zdero: la gestión del gobernador llegó al cierre del 2025 con cuentas complicadas y dificultades para cumplir con sus compromisos. En medio de un equilibrio fiscal frágil y un rojo presupuestario alarmante, ministros, secretarios, subsecretarios y directorios de entes no cobraron el aguinaldo hasta el primer mes del año.

Esta decisión se suma a un escenario creciente de tensiones económicas y financieras en la provincia. Además, existen atrasos en el pago a proveedores, a pesar de que los salarios no son los más altos del país. El medio Chaco Ahora advirtió por el desequilibrio en las cuentas públicas, lo que refleja un panorama financiero deteriorado y una dependencia significativa de recursos externos para cumplir con obligaciones corrientes.

Para alcanzar su objetivo de quitarle más derechos a los trabajadores, el presidente Javier Milei está pendiente de mantener los apoyos de las provincias aliadas para establecer nuevas reformas. Si bien la agenda arranca en febrero, puede que los gobernadores sean requeridos antes si la oposición consigue el número para tratar en el recinto -una vez que se cumpla el plazo, hacia fin de enero- el decreto 941/25 que modificó la ley de Inteligencia y habilita a agentes de la SIDE a detener personas.

La reforma laboral tuvo dictamen, pero el oficialismo propuso posponer el tratamiento en el recinto para febrero, por no contar con los votos para la media sanción. Con la nueva conformación del Senado, La Libertad Avanza tiene 18 bancas. Tiene dos bloques satélites y a los cuatro del PRO como principales aliados. Necesita 37 votos para arrancar la sesión y sancionar el proyecto. Se espera que la Casa Rosada llame a sesiones extraordinarias en febrero para el tratamiento del expediente.

Sigue la gira federal: Santilli continúa buscando votos para la reforma laboral

Santilli tiene diagramada la semana para establecer puntos de contacto con los representantes provinciales en cumplimiento de la tarea destrabar las voluntades legislativas para lograr un nuevo triunfo. Su recorrido comenzó la semana pasada en Chubut con la visita a Ignacio Torres. En medio de los incendios que arrasaron con casi 12 hectáreas en El Hoyo, el mandatario provincial le pidió al ministro "que no saque ningún twitter diciendo que hay pistas de tal cosa o de tal otra hasta que el fiscal no diga de su boca la información oficial". "Seamos responsables la Provincia, la Nación y el Ministerio de Seguridad porque no hay ánimo en Chubut para politizar un tema tan sensible", lanzó Torres.

Luego de recibir este martes al gobernador peronista de La Pampa, Sergio Ziliotto, en Casa Rosada, Santilli volverá a viajar al sur del país para recorrer las zonas damnificadas por el fuego. Será la segunda vez que visite la provincia en menos de una semana y también estará presente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

En este marco, brigadistas denuncian precariedad laboral y exigen salario digno, condiciones laborales y pases a planta permanente. El Gobierno de Milei publicó cuáles son las tareas que se están llevando a cabo, pero no explicó cuál es el presupuesto para los trabajadores. Desde el Gobierno nacional detallaron que continúa la asistencia a las provincias afectadas. “Ya desplegamos 295 brigadistas: 232 de Nación (128 de Parques Nacionales y 104 de la Agencia Federal de Emergencias) y 63 de la Provincia de Córdoba. El operativo incluye 15 medios aéreos, camiones autobomba 4x4, apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, asistencia sanitaria y envío de ayuda humanitaria, en coordinación con provincias, municipios y bomberos voluntarios”, publicó Manuel Adorni.. Sin embargo, no se expresó respecto al reclamo por salarios dignos y pases a plantas permanentes.

Por otra parte, Santilli visitará el jueves la provincia de Mendoza, donde se reunirá con otro radical, Alfredo Cornejo. Al igual que Zdero, el gobernador mendocino confluyó en una alianza con La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. Según se informó, en los próximos días, el ministro seguirá con el resto de las provincias antes del tratamiento de la reforma laboral. También tiene previsto arribar a Corrientes para mantener un encuentro clave con el gobernador Juan Pablo Valdés.