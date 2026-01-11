Tras las lluvias "extraordinarias" de diciembre, Chaco declaró la emergencia hídrica hasta agosto

Luego de las lluvias récord de diciembre, que provocaron anegamientos, desbordes de canales y serias afectaciones tanto en áreas urbanas como rurales, el gobernador de Leandro Zdero decretó la Emergencia Hidrometeorológica en todo el territorio provincial hasta el 31 de agosto de 2026.

La medida fue formalizada mediante el Decreto N° 2/2026, que tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2026, responde a un escenario crítico provocado por precipitaciones “extraordinarias” que dejaron a gran parte de la provincia bajo el agua y con su infraestructura de desagüe al límite.

De acuerdo con el relevamiento correspondiente al año hidrológico 2025–2026, durante diciembre de 2025 se registraron acumulados inusuales en gran parte del territorio chaqueño. En el Área Metropolitana del Gran Resistencia, por ejemplo, los valores rondaron los 400 milímetros en Resistencia y 450 milímetros en Barranqueras, cuando el promedio habitual se ubica entre 130 y 140 milímetros mensuales.

El decreto advierte que ese volumen de agua excedió la capacidad de diseño de los desagües pluviales urbanos y derivó en el colapso del sistema. Entre los sectores más comprometidos, se mencionan canales y conductos principales, con especial impacto en zonas del sur de la capital provincial, históricamente vulnerables desde el punto de vista hídrico.

Uno de los focos de mayor preocupación para la administración de Zdero es la situación del Canal Soberanía. Según los informes, el conducto alcanzó niveles de desborde que generaron un “bloqueo hidráulico”. Este fenómeno impidió que el agua de los barrios circundantes escurriera, agravando la crisis en la zona sur de Resistencia, un sector históricamente vulnerable que hoy se encuentra en el centro de la emergencia.

A este cuadro se suma un pronóstico meteorológico que anticipa nuevos eventos de lluvias intensas, con acumulados significativos en lapsos breves. Con los suelos saturados, cualquier precipitación adicional podría generar escurrimientos inmediatos y agravar los anegamientos existentes, incluso durante los próximos meses.

Las áreas bajo mayor riesgo abarcan departamentos como General San Martín, Sargento Cabral, Bermejo, Primero de Mayo, San Fernando, Libertad, Donovan, Tapenagá, San Lorenzo, 25 de Mayo, Quitilipi, O’Higgins y Comandante Fernández, además del Gran Resistencia.

