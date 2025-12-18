Femicidio de Cecilia: confirmaron cuándo se conocerán las penas al clan Sena

Luego de varios días de espera, este jueves la jueza Dolly Fernández determinó que las penas contra los culpables del femicidio de Cecilia Strzyzowski se darán a conocer en febrero de 2026.

Con el viernes 19 de diciembre como fecha límite, la jueza Fernández dictaminó que el monto de las penas contra César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y los encubridores del femicidio de Cecilia se dará a conocer el próximo 10 de febrero del 2026, en una audiencia que tendrá lugar a las 9:00 a.m.

Los integrantes del clan Sena fueron condenados por un jurado popular el pasado 15 de noviembre. En aquel momento César Sena fue declarado culpable como autor del femicidio de Cecilia, el cual tuvo lugar en el año 2023. A su vez, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron declarados partícipes primarios del delito. Por su parte, Gustavo Melgarejo, Fabiana González y Gustavo Obregon fueron encontrados culpables del delito de encubrimiento.

Durante la audiencia de cesura, tanto la fiscalía como las querellas pidieron prisión perpetua para la familia Sena. En esa misma audiencia, la defensa de César cuestionó ante la jueza Fernández la valoración de la prueba y sostuvo que no existe certeza absoluta sobre la mecánica del crimen.

Acerca de la declaración sobre el monto de las penas, durante la audiencia del 15 de noviembre, la magistrada explicó: "Quisiera que (la resolución) sea este año. En principio, tengo quince días hábiles, ¿sí? Quince días hábiles son tres semanas, pero si hay suspensión de términos y audiencias, justamente no son hábiles, quiere decir que no corren los días. Entonces, podría pasar al año próximo".

De esta manera, como anticipó oportunamente la jueza, se dará conocimiento del monto de las penas recién el año próximo.

Las últimas declaraciones de los Sena antes de saber el monto de la pena

En una audiencia en la cual César y Emerenciano Sena participaron vía Zoom, los tres responsables principales del femicidio de Cecilia Strzyzowski brindaron declaraciones y solicitaron que no los trasladen de Resistencia.

Entre las declaraciones realizadas en el marco del juicio de cesura, Emerenciano Sena solicitó: "No me muevan de aquí, que este es el alojamiento más cercano a mis familiares, amigos, conocidos. No tengo familiares en otro lugar, y son los únicos que me traen mis medicamentos, que no son todos los que necesito, pero por lo menos me ayudan a mantener mi vida por ahora. Solicito eso, trasladarme a cualquier otro lugar sería una pena de muerte. Y no se olviden que yo soy un inocente condenado".

Por su parte, quien tambien habló fue el condenado como autor del femicidio, César Sena, quien en una línea similar a su padre, expresó: "Como único pedido que puedo realizar, que no se me mueva de mi lugar actual de alojamiento por cuestiones sencillas, como que tengo a toda mi familia radicada en la ciudad presente. Y es todo lo que tengo para decir".

Por último, Marcela Acuña también tomó la palabra durante la audiencia de cesura y aprovechó para criticar el sistema de enjuiciamiento utilizado. "Creo que se tendría que ver en la pena cómo se nos juzgó a nosotros. Puntualmente, a Emerenciano y a mí persona, pero puntualmente a Emerenciano...Porque se le dio un jurado no técnico que determinaron hechos con pruebas que creo que ningún estudiante de abogacía puede llegar a tenerlas como válidas".