Pedro Saborido contó una llamativa experiencia que tuvo sobre Micky Vainilla.

Pedro Saborido participó de una charla en OLGA donde reflexionó sobre el alcance del humor satírico y el modo en que algunos personajes pueden generar lecturas inesperadas en el público. En ese contexto, recordó una situación puntual que lo marcó y que tuvo como eje a Micky Vainilla, uno de los personajes más polémicos creados junto a Diego Capusotto.

Según relató, el episodio ocurrió cuando una mujer se le acercó para hacerle un planteo directo. “De pronto hay una señora con un nene de 16 años y nos dice: ‘mi hijo piensa cosas como Micky Vainilla…’”, contó Saborido, al reconstruir el momento. La frase lo descolocó y lo llevó a responder sin eufemismos.

Lejos de asumir una culpa desde el contenido humorístico, el guionista fue tajante al marcar una diferencia entre la ficción y la crianza. “Yo ahí dije: ‘A ver, si usted nos está tratando de echar la culpa… Yo hago el programa hace 2 años y usted tiene a su hijo hace 16’”, recordó. Y remató con una frase que sintetizó su postura: “Agradézcale a un programa de tener un nazi en la casa…”.

Quien es Micky Vainilla

Micky Vainilla es un personaje ficticio creado e interpretado por Diego Capusotto que apareció por primera vez en 2008 en Peter Capusotto y sus videos. Se trata de una sátira del estereotipo elitista y xenófobo, con rasgos que remiten al fascismo y al pensamiento nazi, diseñado para exponer el absurdo y la violencia de esos discursos.