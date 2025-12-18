Aguinaldo para jubilados de ANSES: cuándo cobran según la fecha de DNI

Cuánto se cobra en diciembre haberes jubilatorios

Los jubilados y pensionados que cobran a través de la ANSES ya pueden consultar el cronograma de pago del aguinaldo de diciembre 2025, que se abonará junto con los haberes mensuales, de acuerdo con la terminación del DNI, como ocurre habitualmente. En diciembre, además, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 2,34%, en línea con la inflación de octubre. La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) se liquida en la misma fecha que la prestación principal.

Jubilados ANSES: fechas de pago

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 : 9 de diciembre.

DNI terminados en 1 : 10 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3 : 11 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5 : 12 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7 : 15 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1 : 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 : 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 : 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 : 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1 : 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 : 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 : 11 de diciembre

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 12 de diciembre

Jubilados cuándo cobro aguinaldo

Desde el organismo previsional recordaron que el aguinaldo se acredita automáticamente, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, y que las fechas de cobro pueden consultarse a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

A cuánto llega el ingreso de un jubilado con haber mínimo en diciembre

Los jubilados que perciben el haber mínimo serán los principales beneficiarios del refuerzo extraordinario. Durante diciembre:

Jubilación mínima mensual : $340.879,59

Bono extraordinario : $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79 (equivalente al 50% del haber más alto del semestre)

Ingreso total del mes para el jubilado mínimo: $581.319,38, surgido de la suma del haber mensual, el bono y el aguinaldo.

Este refuerzo, que se abona solo en diciembre, permite que los ingresos más bajos tengan un impacto adicional durante un mes de alta demanda de consumo.

Cómo se calcula el aguinaldo de las jubilaciones

El medio aguinaldo correspondiente a diciembre alcanza a:

Jubilados.

Pensionados.

Titulares de la PUAM.

El cálculo se realiza sobre el 50% del haber mensual más alto registrado entre julio y diciembre. Ese valor se incorpora automáticamente junto al haber mensual y, en los casos que corresponda, al bono extraordinario.