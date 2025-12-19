En el peronismo celebraron la postergación, el primer objetivo que se habían trazado

En el bloque Popular -ex Unión por la Patria- celebraron como un gran primer paso el anuncio de la jefe del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, de patear la discusión de la reforma laboral para febrero. De hecho, obligar a una postergación fue el objetivo que se propusieron cuando recibieron a la conducción de la CGT, que este jueves encabezó una movilización de rechazo en la Plaza de Mayo. Desde un primer momento, la convicción fue que a medida que pase el tiempo, Javier Milei se aleje de la estela del triunfo electoral y la realidad económica y social quede expuesta en primer plano, con sus consecuencias en cuanto a salarios estancados, despidos en ascenso y una inflación con tendencia a subir. "Cierra una empresa por hora y más de 400 trabajadores son despedidos todos los meses", subrayó el co-secretario general de la CGT, Jorge Sola, desde el escenario en la Plaza.