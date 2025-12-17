El oficialismo inicia este miércoles la sesión extraordinaria en la que buscará lograr la media sanción de los proyectos de Presupuesto 2026, Ley de Inocencia Fiscal y la regla fiscal y monetaria. En este marco, el Gobierno de Milei buscará cristalizar la nueva relación de fuerzas que tuvo como punto de inflexión las elecciones de octubre. Se trata de la antesala del debate de la reforma laboral. Por su parte, la CGT, los sindicatos y movimientos sociales y políticos preparan una gran movilización. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Presupuesto 2026: Diputados comienza la sesión clave y el oficialismo confía en aprobarlo
El Gobierno designó al nuevo titular de la DGI
Tras la designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno oficializó a Mariano Mengochea como su reemplazante en la Dirección General Impositiva (DGI), cargo que asumirá luego de desempeñarse como subdirector general de operaciones impositivas metropolitanas del organismo.
El Ejecutivo había oficializado ayer la designación de Vázquez en ARCA, en reemplazo de Juan Alberto Pazo, quien dejó el cargo en el marco del proceso de reestructuración del organismo que reemplazó a la AFIP. La decisión ratificó la continuidad de un perfil técnico al frente del área clave de la recaudación y el control aduanero.
LLA quiere dictaminar este martes el Presupuesto y votarlo el miércoles en Diputados
El oficialismo conformó las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal, que planean emitir dictamen este martes para los proyectos que pretenden votar el miércoles en el recinto. Los gobernadores dialoguistas esperaban conseguir más.
"Estamos trabajando de sol a sol y conversando con la oposición amiga", exageró el diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch luego de ser reelecto como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, donde este martes buscará sacar dictamen del proyecto del Presupuesto 2026. El objetivo es darle media sanción el miércoles en el recinto, en trámite ultra exprés para que quede aprobado antes de las Fiestas. Le sumarán la leyes de Inocencia Fiscal -conocida como la de "los dólares del colchón"- y la de Compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, que busca establecer por ley que un presupuesto no puede ser deficitario y que las nuevas leyes no regirán hasta que no se establezca su financiamiento. Para asegurar el rápido tratamiento, La Libertad Avanza se guardó la mayoría de lugares en la comisión, en la que también dejó asientos para los legisladores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Misiones y Salta, la oposición "amiga" de la que hablaba Benegas Lynch. Sin embargo, los gobernadores aún no estarían conformes con el texto.
La hora de los sindicatos ante el plan de Milei para liquidarlos
La reforma laboral busca la extinción del poder sindical y la indefensión absoluta para los empleados. Si el gobierno la aprueba, millones de trabajadores tendrán prohibida la huelga. Como los intendentes en la política, los sindicatos y las comisiones internas van a ser ahora el factor decisivo..
La movilización convocada por la CGT y las dos CTA hacia la Plaza de Mayo quedará en la historia. En primer lugar, por el nivel de masividad que logre, un objetivo prioritario de la nueva conducción de la CGT que aspira a convocar a 150 mil personas en un acto con un gran escenario y varios oradores. En segundo lugar, por las circunstancias en que se da: en medio de la mayor ofensiva contra los sindicatos de un gobierno electo en las urnas desde el regreso de la democracia. Ni Carlos Menem, que tuvo el apoyo de la corriente más poderosa del sindicalismo; ni Mauricio Macri, que no llegó a tener su reforma laboral, se animaron a tanto.
Gobernadores peronistas le marcan la cancha a Milei y rechazan su reforma laboral
Los gobernadores de Buenos Aires, La Rioja, Formosa, Tierra del Fuego, La Pampa y Santiago del Estero advirtieron que sus legisladores se opondrán a las iniciativas que quiten "derechos" a los trabajadores de sus distritos.
Seis gobernadores peronistas expresaron su repudio a la reforma laboral de Javier Milei al asegurar que provocará "más desfinanciamiento federal" y al remarcar que sus legisladores rechazarán las iniciativas que pretendan "quitar recursos y derechos a las provincias y a sus habitantes, en especial a los productores y trabajadores". También criticaron a Nación por la caída de los fondos coparticipables y por su "cúmulo de incumplimientos y de deudas" a las provincias, las cuales "asumieron casi en soledad" la prestación de los servicios públicos en cada distrito.
En la Argentina de Milei se hunde la inversión: es el peor momento en 22 años
Por primera vez desde 2003, la inversión extranjera directa está en rojo. Entre enero y noviembre de 2025, la salida neta de capitales alcanzó los U$S 1.521 millones.
La inversión se desplomó 6% en el tercer trimestre y encadenó el segundo mes consecutivo a la baja, de acuerdo a las últimas cifras del Indec. El balance coincide con un dato demoledor que surge de la base de datos del Banco Central: por primera vez en 22 años, la inversión extranjera directa (IED) en Argentina muestra un resultado negativo. Ambos reportes condicionan las perspectivas de crecimiento económico que se plantea el Gobierno hacia adelante.