Presupuesto 2026: Diputados comienza la sesión clave y el oficialismo confía en aprobarlo

Tras la designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno oficializó a Mariano Mengochea como su reemplazante en la Dirección General Impositiva (DGI), cargo que asumirá luego de desempeñarse como subdirector general de operaciones impositivas metropolitanas del organismo.

El Ejecutivo había oficializado ayer la designación de Vázquez en ARCA, en reemplazo de Juan Alberto Pazo, quien dejó el cargo en el marco del proceso de reestructuración del organismo que reemplazó a la AFIP. La decisión ratificó la continuidad de un perfil técnico al frente del área clave de la recaudación y el control aduanero.