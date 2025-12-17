Yanina Latorre contó todos los secretos detrás de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity Argentina 2025 está avanzando cada vez más rápido. Dieciséis son los concursantes que quedan aún en carrera y el repechaje está a la vuelta de la esquina, por lo que nadie quiere descuidarse y buscan aferrarse al delantal blanco gala tras gala. Sin embargo, situaciones extremas llevan a más de uno a ausentarse de las grabaciones: en algunos casos, aquellos que son por poco tiempo, esto lleva a que el participante vaya directamente a la gala de eliminación; en otros, los que se prolongan por una semana o más, aparecen reemplazantes circunstanciales para defender su lugar.

Pronto veremos uno nuevo en las cocinas, debido a que Maxi López viajará a Europa para acompañar a su esposa y su hijo recién nacido. Es por ello que la producción puso manos a la obra y le encontró un sustito temporal: Yanina Latorre, que ya tuvo que prender las hornallas. Luego de grabar su primera intervención en el certamen, contó en Sálvese Quien Pueda varios de los secretos mejor guardados detrás de las cámaras.

Yanina Latorre reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo Wanda Nara de MasterChef Celebrity?

Fiel a su estilo, la conductora empezó picante: "Evangelina Anderson le tiene celos a La Joaqui, anoten todo esto. Es la mejor amiga de Ian. Hoy estuve todo el día con Evangelina e Ian". "¿Qué viste?", le consultó uno de sus panelistas, a lo cual Yanina respondió: "De todo". Tras un comentario jocoso sobre la posibilidad de una posible "trieja", fue contundente: "No, pará que soy la abuela. Separame porque no robo chongo ajeno". "¿Los viste darse besitos?", quisieron saber sus compañeros. "No, besitos no. Pero...", señaló dejando inconclusa la frase.

Luego, siguió disparando: "A una participante le molestó la devolución, discutió todo, le molestaba que le digan no sé qué, muy susceptible. Y en un momento Wanda dijo 'el que quiere renunciar, que renuncie'. Wanda puso los puntos". Por otra parte, quisieron saber cómo estaba La Reini luego de la guerra de mensajes filtrados con Homero Pettinato. "Faltó a la grabación, para mí por el tema de Homero, pero yo la vi en un descargo toda maquillada e iluminada. Viste que no todos cocinan todos los días, hoy era gala de eliminación. Había gente en el balcón y gente cocinando", explicó.

Finalmente, le apuntó de forma áspera a una de las jugadoras, con la cual en el pasado tuvo un conflicto que ostensiblemente sigue vivo: "Una de las más susceptibles del show es Marixa".