Gestión Insfrán: desde Formosa destacaron que los salarios provinciales le ganaron un 25% a la inflación

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, destacó que las políticas salariales implementadas por el Gobierno provincial permitieron que los ingresos de los trabajadores estatales se ubicaran por encima de la inflación durante 2025, incluso frente a las proyecciones inflacionarias de cierre de año. En ese marco, remarcó que los sueldos de la Administración pública crecieron un 55% acumulado, mientras que las categorías más bajas alcanzaron un incremento del 63%, superando ampliamente el índice inflacionario estimado en torno al 30%.

Las declaraciones del funcionario se dieron durante el lanzamiento de la Canasta de Fin de Año 2025, un acuerdo impulsado por el Gobierno de Formosa junto a comerciantes locales y el Banco Formosa, con el objetivo de garantizar precios accesibles para los productos de mayor consumo durante las fiestas. Allí, Ibáñez subrayó que el contexto provincial se diferencia del panorama nacional gracias a la implementación de políticas activas orientadas a sostener el poder adquisitivo y el consumo interno.

“En nuestra provincia, el panorama está marcado por decisiones concretas del gobernador Gildo Insfrán para proteger el salario de los trabajadores. Este año otorgamos un aumento acumulado del 55%, que no solo está muy por encima de los incrementos dispuestos a nivel nacional, sino que también supera la inflación”, afirmó el ministro en comunicación con la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

Según explicó, si bien el índice de inflación de diciembre aún no fue difundido, las proyecciones indican que, de mantenerse una variación mensual cercana al 2%, el acumulado anual rondaría el 30%. En ese escenario, los salarios de la Administración pública provincial ya se encuentran por encima de esa cifra desde octubre.

Ibáñez puso especial énfasis en la situación de las categorías más bajas del escalafón estatal, que registraron una suba del 63% en el haber mínimo de bolsillo. “Ese es un dato clave, porque refleja una decisión política de priorizar a quienes más lo necesitan”, señaló. En concreto, detalló que el salario mínimo pasó de $540.000 en enero a $880.000 en la actualidad.

En contraposición, el funcionario cuestionó la política salarial del Gobierno nacional, al indicar que el salario mínimo, vital y móvil tuvo un incremento del 16% en lo que va del año, al pasar de $286.711 a $334.800. “Ese aumento representa poco más de la mitad de la inflación proyectada, lo que implica una pérdida real del poder adquisitivo”, advirtió.

“La política económica nacional no favorece ni a los trabajadores, ni a las industrias, ni a las PyMES, ni a las economías regionales, ni a las provincias”, sostuvo Ibáñez, y describió un escenario de caída del consumo y de la recaudación fiscal. En ese sentido, explicó que la disminución de la actividad impacta directamente en los ingresos del Estado nacional y provincial, ya que los principales tributos se recaudan a partir del IVA y del impuesto a las ganancias. “Hoy, muy pocas empresas tienen ganancias”, remarcó.

Sueldo y aguinaldo en diciembre

En otro tramo de la entrevista, el ministro llevó tranquilidad a los trabajadores estatales al garantizar el pago del sueldo de diciembre y de la segunda cuota del aguinaldo antes de fin de año. Indicó que el cronograma será autorizado por el gobernador Insfrán en los próximos días y se abonará a través del Banco Formosa.

“Antes de que termine el año, se cobrará el 100% del salario y el 100% del aguinaldo. Sabemos el esfuerzo que esto implica, pero entendemos que es fundamental sostener el ingreso de las familias formoseñas”, afirmó.

Asimismo, Ibáñez destacó que la provincia continúa impulsando la obra pública como herramienta para generar empleo, en un contexto de paralización casi total de la inversión nacional. “Desde Formosa hacemos un esfuerzo enorme para sostener el empleo y el poder adquisitivo del salario”, señaló.

El ministro también alertó sobre la falta de transferencias nacionales destinadas a las cajas previsionales de las provincias que no fueron transferidas a la Nación, entre ellas Formosa. Explicó que el Gobierno nacional incumple la obligación de enviar los fondos correspondientes, pese a que las provincias aportan el 15% de su masa coparticipable al sistema nacional administrado por ANSES.

A pesar de este desfinanciamiento, destacó que Formosa mantiene el 82% móvil para los jubilados provinciales, un beneficio que no existe en el ámbito nacional, además de regímenes especiales, como el docente, que permite jubilarse con 25 años de aportes.

Finalmente, Ibáñez valoró la reunión del Consejo Federal de Inversiones, donde las 23 provincias impulsaron proyectos para una distribución más equitativa de los Aportes del Tesoro Nacional y para que el impuesto a los combustibles se destine al mantenimiento de rutas. “Lamentablemente, ninguno de esos proyectos prosperó y los fondos siguen siendo manejados de forma discrecional por el Gobierno nacional”, concluyó.